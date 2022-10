L'afer Joana Masdeu atia la guerra interna de Junts

Una nova polèmica atia la guerra interna de Junts. Aquest cop, pel perfil fals de Twitter d'una suposada periodista que relativitzava el comportament del diputat Francesc de Dalmases amb la subdirectora del FAQS de TV3, i atacava dirigents del mateix partit, com Albert Batet i Jordi Sànchez.

La periodista fake es feia dir Joana Masdeu i en aquest compte fals assegurava que tot plegat era una campanya orquestrada contra Francesc de Dalmases, que ja ha presentat la seva dimissió com a vicepresident de Junts arran de l'escàndol al FAQS, i per extensió contra l'ex presidenta del Parlament Laura Borràs. “Com a periodista us asseguro que si haguessin de dimitir els càrrecs oficials o de partit amb què he discutit, de qualsevol partit, també membres de la direcció de Junts que avui demanaven la dimissió de Francesc de Dalmases, en quedarien molt pocs”, va assenyalar Masdeu en un dels seus tuits.

Però això no acaba aquí, ja que Masdeu no només defensava Dalmases, sinó que també atacava altres dirigents de Junts. En un altre fil de Twitter, deia que el president de la formació al Parlament, Albert Batet, havia "coaccionat" diputades al seu despatx fent-los jurar "fidelitat absoluta", i que l'ex secretari general de Junts, Jordi Sànchez, havia "amenaçat" companys de partit.

Tot plegat era molt sospitós. La foto de perfil del compte era la sala de premsa del Parlament, però cap dels periodistes parlamentaris coneixia la suposada periodista. Entre els seguidors de Joan Masdeu hi figuraven Laura Borràs, el diputat Jaume Alonso-Cuevillas, entre altres càrrecs de l'entorn de Junts. A més, el compte fake es va crear el diumenge 23 d'octubre, el mateix dia que va sortir a la llum l'informe de l'advocada Magda Oranich, que assenyala l'actitud "incorrecta" de Dalmases al FAQS i recull que la sotsdirectora del programa "es va sentir intimidada".



El que no s'esperava la Joana era que una de les persones a les que acusava de coaccionar, Jordi Sànchez, li oferiria una entrevista. "M'ofereixo on i quan vulguis perquè m'entrevistis i aportis proves d'on, quan i a qui he amenaçat i insultat. No deixis que algú pensi que ets un trol", contestava Sànchez a un dels tuits de la suposada periodista.

Finalment, després de la proposta de Sánchez, el perfil de la Joana va ser esborrat: "Aquest compte ja no existeix". "Caramb, doncs potser si que la Joana era un troll. Quantes altres Joanes - alguns amb noms de professors molt honorables - patim avui a les xarxes dedicats a insultar i alimentar la guerra contra independentistes? No ho sé, però mes del que ens podem imaginar i segur soportar", ha dit el membre de Junts en un altre tuit.

L'entorn de Borràs, sota sospita

Sànchez ha constatat que la tal Joan Masdeu no existeix, però ara la pregunta és: Qui hi ha darrere d'aquest compte fals? Doncs bé, tots els usuaris de Twitter tenen assignat un número de telèfon o un correu electrònic, al qual s'envia un codi de verificació per confirmar que és la persona que gestiona el compte en cas de voler-ne recuperar la contrasenya. Segons ha pogut esbrinar Nació Digital, el mòbil associat al perfil podria ser el d'un col·laborador de Laura Borràs. És tractaria del telèfon de Rai López Calvet, conseller nacional de Junts. El mòbil del compte fals acaba en 13, com el de Rai López Calvet. Ell ho nega tot.

Rai López Calvet és un col·laborador molt proper a Laura Borràs i membre del Consell de la Republica. Es va fer popular per anar caminant amb una urna de l'1 d'Octubre des de Catalunya fins a Waterloo.