Dalmases dimiteix com a vicepresident de Junts després de l'escàndol del 'FAQS'

Francesc de Dalmases ha decidit dimitir com a vicepresident de Junts arran de l'escandòl al 'FAQS' de TV3, quan va esbroncar una periodista del programa després d'una entrevista a la presidenta del partit, Laura Borràs. En un comunicat breu després d'una reunió extraordinària per tractar el tema, el partit ha anunciat que Dalmases renuncia al càrrec i també a ser membre de la Comissió del Parlament sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La mà dreta de Borràs sí que continuarà com a diputat.



Membres del Consell Nacional de Junts impulsen precisament una recollida de firmes perquè deixi l'acta, segons han explicat fonts del partit a l'ACN. La recollida de firmes ha començat poc abans que s'hagi anunciat que dimiteix, i es necessita el suport d'un 20% dels membres del Consell Nacional perquè la qüestió es tracti a la reunió prevista per al 19 de novembre. Per la seva banda, l'executiva del partit dona el tema per tancat després de la decisió de Dalmases.



Membres del Consell Nacional impulsen una recollida de firmes perquè deixi l'acta de diputat

Els fets van passar al juliol, però aquest dilluns van tornar a la primera línia mediàtica amb l'informe intern del partit que constatava l'actitud "incorrecta" del diputat, que va provocar que la sotsdirectora del programa, Mònica Hernández, se sentís "intimidada" per una situació en què vàries persones presents van patir "un important grau d'estrès". El diputat va carregar durament contra l'informe i això va generar noves tensions internes al partit. El document va ser elaborat per la reconeguda advocada Magda Oranich, presidenta de la Comissió de Garanties de Junts.

La pressió pel cas ja havia obliga el diputat a deixar de ser portaveu a la comissió de la CCMA i també va ser expulsat del grup de periodistes Ramon Barnils, pocs dies després dels fets. El mateix diputat va ser qui va demanar al partit que obrís un expedient informatiu per aclarir què havia passat. Però quan es va fer públic, Dalmases va enviar una carta a l'executiva en què no reconeixia l'autoria d'Oranich, qualificava l'informe d'"irregular" i amb "sospites de tendenciositat" i reclamava que s'investigués la filtració a la premsa. L'autora va mostrar-se molesta amb aquesta actitud i va reconèixer haver patit "pressions" de l'entorn de Dalmases i Borràs.



El document, de quatre pàgines, sosté que Dalmases "va perdre els nervis" i ho va fer "de manera exagerada i pública", una situació que considera a evitar especialment en el cas d'un "representant públic". Oranich s'ha entrevistat amb el mateix Dalmases, així com Hernández, Laura Borràs i també el seu cap de gabinet, Salvador Esteve, i cap adjunt de premsa, Pep Elias. També ha parlat amb fins a una quinzena de persones més que estaven presents al plató en el moment dels fets, que queden en l'anonimat.

Discussió "a crits" i amb "molta tensió"

El 9 de juliol, el 'FAQS' va entrevistar la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, que poques setmanes més tard seria suspesa de les seves funcions i com a diputada. El document considera provat, com ja va apuntar un informe de TV3, que un cop acabada, Hernández va portar la presidenta cap al "trenet" (la zona on s'esperen els convidats). Allà, Dalmases va mostrar "indignació" per com havia anat l'entrevista i va començar a discutir "a crits" amb la sotsdirectora.

Van ser uns moments de "molta tensió" i diversos testimonis "van sentir cops" que semblaven al mobiliari i que Dalmases atribueix a què va agafar el mòbil de sobre la taula d'una revolada, fent soroll. Un testimoni afirma que va sentir com Dalmases deia a Hernández que "el seu programa era una merda i era una presentadora patètica".



L'informe també recull les declaracions que va fer Dalmases en un tuit el 19 de juliol, en què segons ell mateix no acceptava cap tipus de culpa en el que havia succeït i demanava disculpes "a qui hagi pogut sentir-se ofès" de l'equip del 'FAQS'. "Siguin quin siguin els motius pel seu disgut i enuig del com s'havien produït els fets, entenc que l'actitud del diputat Francesc de Dalmases va ser incorrecta", sosté el document.