L'informe de TV3 ratifica l'esbroncada de Dalmases a una periodista del 'FAQS' i haurà de comparèixer al Parlament

La comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament ha aprovat per unanimitat que el diputat de JxCat Francesc de Dalmases comparegui per donar explicacions sobre l'esbroncada que va fer a una periodista del FAQS després de l'entrevista a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, al programa del 9 de juliol. El diputat s'ha absentat de la comissió, de la qual va deixar de ser portaveu arran de la polèmica, i on TV3 ha presentat un informe que ratifica l'incident.

Dalmases va deixar de ser portaveu de la comissió arran de la polèmica

El document, al qual Públic ha tingut accés després que la CCMA l'hagi lliurat als diputats de la comissió, ratifica la versió de l'episodi segons la qual Dalmases va escridassar la subdirectora del programa.



La productora del programa, El Terrat, detalla en el relat dels fets que el diputat va agafar pel braç la víctima i la va cridar amb frases com "m'has traït", "programa de merda", "això no m'ho pots fer" i "mala periodista", entre d'altres, mentre donava cops sobre la taula. El diputat també va intentar canviar els col·laboradors del plató. Així mateix, l'informe explica que en un moment donat, "Borràs intenta calmar Dalmases i li diu: 'Francesc, prou'". L'entrevista es va produir quan era imminent l'obertura de judici oral a Borràs per corrupció i la seva conseqüent suspensió com a presidenta del Parlament, que es va fer efectiva aquest dijous.



Per la seva banda, a l'informe també consta la versió del diputat, que arran de la polèmica ha deixat de ser portaveu a la comissió de la CCMA i ni tan sols hi ha assistit aquest divendres. Dalmases, molt proper a Borràs i un dels seus assessors, emmarca l'episodi en la "relació d'amistat molt antiga" que afirma tenir amb la subdirectora del programa, motiu pel qual al·lega que va mostrar obertament la seva "indignació" per com va anar l'entrevista en directe amb Borràs.



Les dues parts havien pactat prèviament certes condicions, com no ensenyar en pantalla els correus electrònics recollits a la instrucció judicial on Borràs "explica al seu interlocutor com fraccionar contractes" i no permetre les repreguntes dels periodistes convidats. L'equip de la líder de Junts també havia demanat canviar els professionals però finalment aquesta condició no va ser acceptada. Sí que hi va haver una reunió amb l'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, per pactar el contingut.

En concloure l'entrevista, on sí que es van permetre algunes repreguntes, Borràs està "molt enfadada" i diu que "ha fet un assaig de cara al judici". És llavors quan, ja fora de plató, Dalmases entra juntament amb Borràs i el cap de premsa a una sala amb la subdirectora del FAQS i l'increpa per haver incomplert les condicions pactades, sempre segons l'informe, que recull la versió aportada per la productora del programa, El Terrat.

Situacions "similars" a Catalunya Ràdio i l'ACN

A la comissió hi ha hagut preguntes dels grups dirigides a la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, i el director de TV3, Sigfrid Gras. També s'han aprovat les compareixences dels directors de Catalunya Ràdio, TV3 i l'ACN per situacions "similars" amb Dalmases. El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha lamentat que la compareixença no s'hagi pogut fer aquest mateix divendres. Aquest dijous es va fer efectiva la suspensió de Borràs com a diputada, fet que deixa la presidència del Parlament en un llimb i que ha fet escalar la tensió amb el soci de govern, ERC.

El president de la comissió de la CCMA, el socialista David Pérez, ha dit que Dalmases havia demanat fer la compareixença, en cas que s'aprovés, quan s'hagi substanciat la resta. I ha recordat que les compareixences en aquesta comissió són "voluntàries" i que no es poden "forçar". "Sempre s'ha de fer d'acord amb els compareixents, i des de la Mesa també hem intentat que es pugui fer el més aviat possible, però no ha pogut ser", ha continuat.



La CUP també havia demanat la compareixença de Borràs, perquè també hauria presenciat l'incident al programa televisiu. La Mesa, però, no l'ha admès a tràmit. Des del faristol de l'hemicicle, Dalmases va denunciar en el darrer ple el "circ" que estava vivint, que cada cop evolucionava més "cap a un linxament difícil de justificar".