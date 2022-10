Noves tensions a Junts després de l'informe intern que assenyala l'actitud "incorrecta" de Dalmases al 'FAQS'

L'informe intern de Junts encarregat a l'advocada Magda Oranich conclou que l'actitud del diputat Francesc de Dalmases va ser "incorrecta" quan va esbroncar una periodista del 'FAQS' després d'una entrevista a la presidenta del partit, Laura Borràs, a qui assessora. Oranich assenyala que la sotsdirectora del programa, Mònica Hernández, "es va sentir intimidada" per una situació en què vàries persones presents van patir "un important grau d'estrès".

Turull declina pronunciar-se i sosté que en parlaran a l'executiva

El document, avançat per Nació Digital, ha provocat noves tensions en el si del partit. En una carta a l'executiva, Dalmases no reconeix l'autoria d'Oranich, qualifica l'informe d'"irregular" i amb "sospites de tendenciositat" i reclama que s'investigui qui l'ha filtrat a la premsa. L'autora ha respost enfadada que ella va remetre fa dies l'informe a la mateixa Borràs i també al secretari Jordi Turull, que no s'ha pronunciat sobre possibles sancions a Dalmases i s'ha limitat a dir que és un tema que ha d'abordar l'executiva.



La pressió pel cas va obligar el diputat a deixar de ser portaveu a la comissió de la CCMA i també va ser expulsat del grup de periodistes Ramon Barnils, pocs dies després dels fets. El mateix diputat va ser qui va demanar al partit que obrís un expedient informatiu per aclarir què havia passat.

Oranich ha afirmat a Catalunya Ràdio que "no ha sigut fàcil" elaborar l'informe i que ha rebut pressions de l'entorn de Dalmases. Ha posat en valor que ha parlat amb una vintena de persones, com es recull al text, i ha criticat que el periodista digui que només n'hi havia cinc al moment dels fets. L'advocada ha reconegut que pot entendre "que no li hagi agradat" però que ha quedat "freda" en veure les declaracions. "Pots perdre els nervis un moment, però no va ser un moment", ha assenyalat, i ha qualificat l'actitud d'"impresentable".



El document, de quatre pàgines, sosté que Dalmases "va perdre els nervis" i ho va fer "de manera exagerada i pública", una situació que considera a evitar especialment en el cas d'un "representant públic". Oranich s'ha entrevistat amb el mateix Dalmases, així com Hernández, Laura Borràs i també el seu cap de gabinet, Salvador Esteve, i cap adjunt de premsa, Pep Elias. També ha parlat amb fins a una quinzena de persones més que estaven presents al plató en el moment dels fets, que queden en l'anonimat.

"Presentadora patètica"

El 9 de juliol, el 'FAQS' va entrevistar la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, que poques setmanes més tard seria suspesa de les seves funcions i com a diputada. El document considera provat, com ja va apuntar un informe de TV3, que un cop acabada, Hernández va portar la presidenta cap al "trenet" (la zona on s'esperen els convidats). Allà, Dalmases va mostrar "indignació" per com havia anat l'entrevista i va començar a discutir "a crits" amb la sotsdirectora.



Van ser uns moments de "molta tensió" i diversos testimonis "van sentir cops" que semblaven al mobiliari i que Dalmases atribueix a què va agafar el mòbil de sobre la taula d'una revolada, fent soroll. Un testimoni afirma que va sentir com Dalmases deia a Hernández que "el seu programa era una merda i era una presentadora patètica".

L'informe també recull les declaracions que va fer Dalmases en un tuit el 19 de juliol, en què segons ell mateix no acceptava cap tipus de culpa en el que havia succeït i demanava disculpes "a qui hagi pogut sentir-se ofès" de l'equip del 'FAQS'. "Siguin quin siguin els motius pel seu disgut i enuig del com s'havien produït els fets, entenc que l'actitud del diputat Francesc de Dalmases va ser incorrecta", sosté el document. Oranich recomana que Junts estudïi el tema i "efectuï la proposta que consideri oportuna".