L'Ajuntament de Barcelona aprova el projecte d'urbanització de l'entorn del complex de recerca del Mercat del Peix

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte d'urbanització de l'entorn del complex de recerca i innovació de l'antic Mercat del Peix, a l'illa situada entre els carrers de Villena, Wellington, Trias Fargas i l'avinguda d'Icària. D'aquesta manera, amb un pressupost de 3,46 milions d'euros finançats pel Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la UPF, es renovarà l'espai públic de la zona on el gener de 2023 ja van començar les obres del pàrquing i les dels fonaments dels tres nous edificis.



L'objectiu d'aquesta acció és facilitar els desplaçaments a peu i també l'estada en aquestes tres futures edificacions, així com millorar la connectivitat entre el complex i l'entorn, especialment el parc de la Ciutadella, el parc de Carles I i els Jardins d'Atlanta.



Es preveu que les obres d'urbanització arrenquin durant el primer trimestre de 2025, coincidint amb la construcció del primer edifici (sobre rasant) del complex. La idea és que tot finalitzi al llarg del 2027. Es construiran diversos espais verds i es pacificarà el carrer Villena, és a dir, que s'eliminaran els vehicles a excepció de veïns, serveis i emergències. També s'instal·larà nou mobiliari urbà i noves xarxes de serveis, drenatge, reg, enllumenat i telecomunicacions.

Què hi haurà a l'Antic Mercat del Peix?

Es tracta d'un projecte ambiciós, però que ja fa un any que avança. L'edifici del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) tindrà 25.000 metres quadrats i acollirà investigadors del Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona).

El segon edifici comptarà amb 7.000 metres quadrats i acollirà el Centre de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari, impulsat per la UPF. Allà s'hi desenvoluparan projectes interdisciplinaris per fomentar el benestar en una societat que cada vegada està més envellida.

Finalment, el tercer edifici tindrà 6.000 metres quadrats i acollirà la seu de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE). Allà es consolidarà i s'ampliarà el projecte de recerca en evolució i biodiversitat. Tot just a sota dels tres edificis s'està construint un pàrquing que s'integrarà a la xarxa pública d'aparcaments.