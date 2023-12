El carrer de Sant Antoni Abat de Barcelona serà una via única amb prioritat per a vianants

L'Ajuntament de Barcelona convertirà el carrer de Sant Antoni Abat, a Ciutat Vella, en una via única amb prioritat per a vianants. El pressupost per eliminar les dues voreres i la calçada actuals, millorar l'accessibilitat, eliminar barreres arquitectòniques i conservar tot l'arbrat existent és d'1,3 milions d'euros.



La primera fase durarà uns 5 mesos

Es tracta d'una de les accions recollides en els pressupostos participatius del districte i que es farà en dues fases. La primera s'ocuparà del tram entre la Ronda Sant Pau i el carrer de la Cendra i la segona renovarà la via entre el mateix carrer de la Cendra i la plaça del Padró. La primera part de l'operació costarà prop de 700.000 euros i es preveu que duri uns cinc mesos.

Aprofitant l'avinentesa, s'instal·laran elements de mobiliari urbà com cadires, papereres i aparcaments per a bicis, que evitaran que els vehicles envaeixin l'espai. També es faran més eficients serveis com el clavegueram, amb la millora de la connexió dels embornals a la xarxa, i s'adaptarà el semàfor a la Ronda Sant Pau.