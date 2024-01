L'Ajuntament de Barcelona ampliarà l'espai de joc a la plaça Castella

L'Ajuntament de Barcelona engegarà durant la primera quinzena de gener una intervenció a la plaça Castella que permetrà ampliar i millorar l'espai de joc davant de l'Escola Castella. La intervenció també permetrà resoldre "alguns problemes d'usos incívics" que es produeixen en alguns punts d'aquest entorn del barri del Raval, detalla el consistori en un comunicat. El pressupost és de prop de 175.000 euros i la durada serà d'uns tres mesos.

L'actuació consisteix a adossar al perímetre d'una de les jardineres un moble de fusta amb forma de grada i amb plataformes en diferents nivells. En concret, serà a la que té forma circular, la més propera a la façana del centre. Això permetrà unir el paviment de la plaça amb el pla elevat del parterre, no afectarà en cap cas la jardinera i ni comportarà cap moviment de terres.

Segons detalla l'Ajuntament de Barcelona, aquesta estructura esdevindrà la plataforma d'accés fàcil a la superfície tova d'aquesta jardinera. D'aquesta manera passarà a incorporar-se a la plaça Castella com un element lúdic per a la mainada, detalla.

Render de l'actuació a la plaça Castella de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

L'entorn afectat per aquest projecte és un espai rectangular d'una superfície de 1.028 m² proper a l'Escola Castella, que s'utilitza habitualment com a pati de l'escola, per la qual cosa permetrà que l'alumnat hi pugui jugar a dins en les hores de pati. Amb la intervenció s'instal·laran també uns suports que permetran delimitar amb tres cordes l'espai per facilitar el tancament provisional durant les hores d'esbarjo.

Complements de l'actuació

L'actuació a la plaça Castella es completarà amb una renovació del paviment situat dins del rectangle a on es preveu actuar: es col·locarà un nou paviment d'aglomerat asfàltic. També es modificarà la ubicació d'una font per beure, ara ubicada al davant de la façana de la parròquia de Sant Pere Nolasc, i que es desplaçarà a un punt més central i més obert enmig de la plaça.