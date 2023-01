L'Ajuntament de Barcelona comprarà l'Antic Teatre, el que permetrà mantenir el projecte artístic 

L'Antic Teatre de Barcelona preservarà la seva proposta artística singular. Així ho ha comunicat aquest dimecres l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui ha anunciat que l'Ajuntament comprarà l'immoble per garantir la continuïtat d'un projecte que estava en perill. Davant la demanda de la propietat d'incrementar el preu del lloguer de 1.500 a 7.500 euros mensuals, l'Antic Teatre reclamava a crits una solució per mantenir-se amb les portes obertes, i finalment la solució ha arribat en forma d'adquisició municipal.

La compra del local del barri Gòtic, no obstant, encara està en negociació amb la propietat de l'espai. Però per si de cas no s'arribés a un acord, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per declarar l'Antic equipament d'interès cultural, una via que permetria expropiar les instal·lacions de forma unilateral. Tot fa pensar, doncs, que l'equipament passarà a ser municipal abans que venci el contracte actual el 2026, i llavors caldrà veure com es duu a terme la gestió de l'espai.

A hores d'ara, l'equipament ofereix unes condicions molt bones als artistes que hi actuen, els quals s'enduen fins a un 80% dels ingressos obtinguts en taquilla, una xifra molt per damunt del que es paga en altres sales similars com la Beckett o el Tantarantana, amb molt més suport econòmic de l'Ajuntament.

Aquest tracte és només un dels factors que fan de l'Antic Teatre un projecte amb personalitat de barri, comunitari, multicultural i que ha teixit un entramat social en un districte colpejat per la gentrificació, l'especulació i el turisme.

La voluntat del consistori barceloní és que l'equipament mantingui el seu esperit cultural particular, i en cap cas s'adapti una nova proposta artística. "Ja veurem com serà la gestió, però s'ha de mantenir la singularitat del projecte", ha dit l'alcaldessa, Ada Colau, des de l'interior del Teatre Antic després d'anunciar la continuïtat del projecte, coincidint amb la presentació del programa del vintè aniversari de l'entitat.

"És difícil aguantar 20 anys en ciutats que estan trinxades per l'especulació i la gentrificació, i encara més tirar endavant projectes culturals únics, singulars, de les perifèries múltiples i contraculturals", ha valorat Colau.

Tres anys de gestions per salvar el Teatre Antic

Les gestions municipals per trobar un camí viable que pogués preservar l'Antic Teatre van començar el 2020, quan la propietat del local va posar sobre la taula l'increment del preu del lloguer i des de l'entitat van fer una crida per "salvar" el centre cultural.

Aquest dimecres, un cop s'ha assegurat el futur de l'Antic Teatre, la fundadora i directora de l'Antic Teatre, Semolina Tomic, ha tingut unes paraules en defensa del model cultural d'aquest teatre i de la relació que ha establert amb el veïnat. Alhora, ha tingut unes paraules d'agraïment per a la "classe política", però ha aprofitat per recordar-los les moltes decisions que han afectat les propostes culturals del barri els últims 20 anys, com una important reforma de l'espai que es va exigir fa uns anys.