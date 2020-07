La Cultura de Base de Barcelona exigeix a l’Ajuntament mesures de suport reals

Molt abans que arribés la Covid-19 les entitats i equipaments que es dediquen a la cultura de base a Barcelona ja ho passaven malament. I amb la pandèmia les coses han empitjorat fins al punt que més de 100 entitats han creat la plataforma Cultura de Base de Barcelona (CdB) per donar a conèixer la gravetat de la seva situació i intentar que l’Ajuntament hi posi remei amb mesures reals i concretes.



Si bé des de l’Ajuntament s’han activat un seguit de mesures per donar suport al teixit cultural de la ciutat, des de la plataforma Cultura de Base de Barcelona consideren que aquestes polítiques no donen resposta a les reivindicacions que la CdB porta fent des del 2019. "Exigim més claredat, accessibilitat i transparència de les xifres de la totalitat del pressupost municipal que es destina a cultura per tal que la ciutadania pugui fer un seguiment detallat de l’arquitectura opaca dels consorcis i els convenis público-privats. Denunciem, també, l’intent d’apropiació i la manipulació indeguda per part de l’ICUB del terme ‘cultura de base’ i del seu significat, amb el qual no ens sentim ni identificats ni representats. Per tot això, exigim l’establiment d’una taula de negociació contínua entre l’ICUB i la CdB per resoldre aquestes greus deficiències", manifesten en una carta que es pot llegir sencera al seu web.

A Cultura de Base s'hi apleguen iniciatives que "comparteixen des de fa més de 10 anys la resistència i la lluita contra la indiferència i l’abandonament institucional"

La carta està signada per totes les persones, entitats, espais o projectes heterogenis i autogestionats. Iniciatives que "comparteixen des de fa més de 10 anys la resistència i la lluita contra la indiferència i l’abandonament institucional en la seva aposta pel model neoliberal de les indústries culturals".



Un d’aquests equipaments és el de la Nau Bostik, que segueix amb la incertesa de saber si podrà seguir o no. "Ens diuen que sí, que ho entenen que ho tindran en compte i després d’unes quantes reunions telemàtiques l’Ajuntament anuncia la mesura d’un milió d’euros per recolzar la cultura de base. I això ho veiem com un pla de xoc per ajudar però el que necessitem és asseure’ns en una taula i dibuixar com podem preservar un teixit cultural que s’està perdent dia a dia. Calculem que el 80% d’aquestes entitats estem en perill de desaparició. Llavors aquesta carta és la primera resposta a una sèrie d’accions que començarem a fer d’aquesta plataforma", argumenta Jorge Sánchez, membre de l’equip gestor de la Nau Bostik.

L'ICUB no fa declaracions

Per la seva banda, Daniel Granados i l’equip de l’ICUB responsable de la matèria han optat per no fer declaracions del tema. Així que des de Públic no hem pogut esbrinar si s’avindran a formar una taula de negociació contínua entre l’ICUB i la CdB per concretar mesures i solucionar el desemparament i la precarietat de la Cultura de Base a Barcelona.



"L’altre dia va ser el Capitol però hi ha molts petits espais, clubs de poesia, coses al barri que això es perd. La resposta de l’Ajuntament és propagandística i una cosa que ens ha fet molt mal és que comença a apropiar-se de la cultura de base. La institució no fa cultura els partits polítics no fan cultura, el que han de fer és recolzar el que ja passa a la ciutat. Veiem aquesta apropiació de la paraula i que quan es posa davant del Grec o d’altres festivals amb pressupostos desorbitats és quan decidim després de tantes reunions fer la carta amb més de 100 entitats. I ara estem muntant la web com podem i ens agradaria programar i fer millores en l’espai però no podem invertir si no sabem si haurem de marxar", sosté Jorge Sánchez de la Bostik.

L’Antic Teatre és un altre dels espais que perilla. "Després de tota la campanya que hem fet per salvar l’Antic i de lluitar pel projecte i la seva programació regular d’art contemporani radical i dels nostres projectes comunitaris artístics al barri, ara mateix tot està paralitzat. Estem on estàvem i tenim por que la cosa segueixi així. Pensem que la situació és molt forta, pensem que la precarietat cada vegada és més greu i per això estem fent un mapping de tots els que treballem en la cultura de base. Veiem que les polítiques culturals de la ciutat, sobretot les de l’ICUB no canvien. Itziar González sí té la metodologia de participació ciutadana, i ens està ajudant en la lluita. Per això al maig vam constituir el parlament ciutadà per la cultura de Barcelona i volem crear un observatori. De moment, cap partit polític està gaire per la feina", apunta Semolina Tomic, responsable de l’Antic Teatre.

"A Barcelona s'inverteixen molts milions en cultura, però a la cultura de carrer només s'hi destinen 4,2 milions", denuncia Semolina Tomic (Antic Teatre)

Tomic sosté que després d’un any de lluita, les coses no canvien: "han sortit les subvencions ordinàries de l’ICUB i res, cap canvi vers els nostres projectes. En canvi, aquests diners sí que van a parar a les grans fundacions i consorcis, els convenis i els contractes a dit. S’ha d’entendre que a Barcelona s’inverteixen molts milions en cultura, però per a la cultura de carrer només s’hi destinen 4,2 milions d’euros i és una misèria. Els recursos públics no tenen una distribució igualitària".



I per aclarir de què parlem quan parlem de Cultura de Base va bé recordar que la cultura de base és un front comú de lluita que no exclou res, ni ningú, i que a través de l’art abraça l’àmbit educatiu i social. La cultura de base és lliure i neix de la iniciativa ciutadana, per això no pertany a cap institució ni partit polític.