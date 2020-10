L'Ajuntament de Barcelona retira la Medalla d'Or de la Ciutat a Joan Carles I amb divisió al Govern municipal

L'Ajuntament de Barcelona ha executat aquest divendres la retirada de la Medalla d'Or de la Ciutat al rei emèrit, Joan Carles I. La retirada s'havia aprovat l'agost, però s'ha finalitzat al ple d'avui amb la votació, un cop ningú ha presentat al·legacions. La decisió, però, ha escenificat divergències entre els dos partits del Govern municipal, ja que Barcelona en Comú hi ha votat a favor conjuntament amb ERC i JxCat, mentre que el PSC hi ha votat en contra, amb el PP, Cs i BCN Canvi. Joan Carles I va rebre la medalla l'any 1992.

El regidor de Memòria Històrica, Jordi Rabassa (BComú), ha afirmat que la retirada no qüestiona la presumpció d'innocència cap al rei emèrit, actualment fugit de la justícia a l'Aràbia Saudita. Per part d'ERC, Elisenda Alamany, ha celebrat que el consistori faci "una passa endavant" per reivindicar "l'inequívoc esperit republicà". Per la seva banda, Jordi Martí (JxCat) ha celebrat que BComú hagi votat a favor malgrat les "reticències" a fiscalitzar la monarquia dels Borbons. A més, Martí també ha criticat "l'augment de sou" que els pressupostos estatals, del PSOE i Unidas Podemos contemplen.

Per contra, la tinent d'alcaldia del PSC Laia Bonet ha criticat que la retirada de la medalla es faci abans que hi hagi una sentència ferma: "Considerem que la revocació de la medalla s'hauria de produir si s'escau després d'una sentència i no ara". Paco Sierra (Cs) ha qualificat la revocació de la medalla com un acte de "desagraïment", mentre que el líder popular, Josep Bou, ha acusat el ple de "l'ús de les institucions" amb finalitats partidistes i s'ha mostrat contrari a la iniciativa. "La política és ajudar la gent a solucionar els seus problemes", ha reblat. Poc després, ha fet crides a favor del rei.

L'Ajuntament ha justificat la retirada amb la fuga de Joan Carles I un cop investigat per presumptes delictes econòmics, a més dels escàndols relacionats amb la cacera d'elefants a Botswana el 2012; la renúncia de Felip VI a l'herència del seu pare, el març de 2020, i la retirada de l'assignació econòmica al rei emèrit per distanciar-se d'operacions "que poguessin qüestionar la legitimitat i ètica de la Casa Reial", tal com ho justifica l'informe del consistori. Tots aquests fets "posen en dubte la seva integritat ètica i moral com a ciutadà i com a servidor públic, la integritat de les seves accions mentre disposava dels privilegis associats al seu càrrec", afirma.