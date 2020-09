El Govern suís haurà de respondre en seu parlamentària a la petició d’Òmnium d’investigar el rei emèrit per corrupció

El Govern suís haurà de respondre des de l'Assemblea Federal de Suïssa a la petició d'Òmnium Cultural d'investigar el rei emèrit per corrupció. El diputat del grup socialista Christian Dandrès ha presentat aquesta setmana una sèrie de preguntes a l'Assemblea Federal de Suïssa demanant al Consell Federal helvètic una resposta oficial sobre la situació del Borbó, actualment als Emirats Àrabs Units. Segons explica Òmnium en un comunicat, a la petició de Dandrès s’hi han sumat 20 diputats més del Partit Socialista, però també dels Verds, del Partit Ecologista i del Partit Suís del Treball. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha dit que "un cop més s’haurà d’aclarir a Europa allò que els poders de l’Estat espanyol intenten amagar".

Mauri ha assenyalat que ara ja no és només Òmnium, sinó quatre partits polítics de Suïssa, els que consideren prioritari investigar la presumpte corrupció del Borbó. Ha assegurat que no té cap dubte que tant la justícia com el Govern de Suïssa "donaran compliment als seus compromisos internacionals en la lluita contra la corrupció".



Les preguntes del diputat fan referència explícita a la petició que ja va fer Òmnium al Govern d’aquest país perquè es bloquegin els fons del monarca i, per tant, s’apliqui la pròpia llei suïssa que ho permet. En aquest sentit, el grup socialista qüestiona el Govern sobre si és compatible "l'aparent inacció de les autoritats federals amb els compromisos internacionals de Suïssa en la lluita contra la corrupció".



També pregunta "quines mesures han pres les autoritats federals per determinar l'origen d'aquests fons". A més, i tenint en compte la recent fugida del rei emèrit de l'Estat espanyol a un país sense acord d'assistència mútua ni d'extradició amb Suïssa, el diputat pregunta si "el Consell Federal suís té ara la intenció de reconsiderar la situació i congelar finalment aquests fons", i interpel·la al Govern helvètic sobre si s'està portant a terme cap procés administratiu relacionat amb possibles infraccions fiscals. El Govern suís haurà de donar resposta per escrit a les preguntes durant la següent sessió de l'Assemblea Federal de Suïssa.

Joan Carles I està actualment investigat tant per la Fiscalia helvètica com l’espanyola. En el cas suís, el fiscal Yves Bertossa investiga si Joan Carles I hauria amagat a Suïssa una fortuna de 100 milions de dòlars l'any 2008, i si aquests diners són un regal del rei Abdul·lah de l'Aràbia Saudita pel projecte de l'AVE a la Meca. Òmnium Cultural també ha interposat contra el Borbó una querella criminal pels presumptes delictes de corrupció, frau fiscal i blanqueig de capitals davant del Tribunal Suprem, que continua pendent d’admissió a tràmit.