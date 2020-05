L'Ajuntament de Tarragona retirarà la llicència de terrassa als bars que incompleixin la normativa Covid

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha advertit que es retirarà la llicència de terrassa a aquells establiments que no vetllin perquè es compleixi la normativa de prevenció contra el coronavirus, fins que s'acabin les restriccions per la pandèmia. Tanmateix, Ricomà ha explicat que no volen basar-se en mesures coercitives i es mostra confiat en l'actitud de la gent: "És impossible posar un policia a cada terrassa. No creiem en un estat policial. Creiem en la responsabilitat ciutadana".

Preguntat sobre les imatges dels primers dies de desconfinament, quan es van poder veure aglomeracions en alguns establiments, Ricomà ho ha emmarcat en "un dia d'explosió de felicitat", una actitud que assegura que s'ha calmat al llarg del temps. La consellera de Salut, Alba Vergés, qui també ha comparegut a Tarragona aquest divendres per valorar com s'ha viscut l'entrada de la fase 1 també ho ha ubicat en la normalitat: "És molt diferent quan surts a comprar, on la gent està mantenint les recomanacions i els mateixos comerciants hi estan treballant moltíssim. Però a les terrasses de bars la gent es relaxa, és més complicat".

Pel que fa a les xifres d'aquests primers dies de fase 1, Vergés ha anunciat que l'atenció primària ha començat a fer tests PCR a 330 pacients al Camp de Tarragona, dels quals només tres n'han sortit positius: "Són unes bones xifres". La consellera ha destacat que aquests nous casos estan sent detectats i que, a més, no estan saturant el sistema: "Els nous positius que hi pot haver no ens estan condicionant el sistema sanitari i els estem detectant ràpidament". Tot i això, Vergés ha destacat que en cas que es detectés un repunt perillós "hauríem d'actuar". Sobre el pas a la fase 2, Ricomà ha assegurat que "dependrà del que facin els tarragonins".

Tant Vergés com el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, també present a la roda de premsa, han destacat que Tarragona és la ciutat més gran de Catalunya que ha entrat en fase 1: "Des del punt de vista sanitari, hem de veure aquesta experiència i estudiar com l'atenció primària s'ha reorganitzat". Aragonès ha volgut agrair l'esforç dels ciutadans del Camp de Tarragona i ha animat a la resta de regions sanitàries que entraran a la fase 1 a seguir el seu exemple: "Podem flexibilitzar la nostra vida quotidiana, però hem de ser molt curosos i ser un punt més estrictes del que seria necessari, perquè perdríem tot el que hem guanyat".

Nissan encara no tanca

Aragonès ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que ja s'ha reunit el comitè per l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, que presentarà les mesures estratègiques a finals de juliol, però que ja ha començat a impulsar algunes de les actuacions més urgents com els plans de finançament per a les petites i mitjanes empreses i els autònoms.



El conseller també ha fet referència a la necessitat d'allargar els Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTO) per força major més enllà del 30 de juliol, sobretot en aquells "sectors més afectats" com són l'hostaleria i el turisme. A més, Aragonès també s'ha referit a la fàbrica de Nissan a la Zona Franca, sobre la qual penja un possible tancament: "En aquests moments l'empresa no té cap decisió presa, però el govern de Catalunya farem tot el que estigui a les nostres mans per mantenir la producció i els llocs de treball directes i indirectes".