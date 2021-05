L'ANC als partits independentistes:"Hem perdut la paciència i la confiança, és la darrera oportunitat" 

L'ANC ha llençat aquest diumenge un 'ultimàtum' a ERC i JxCat. "Teniu una darrera oportunitat per posar-vos d’acord. Si ens aboqueu a unes noves eleccions o repetiu un Govern sense un pla per avançar, l'Assemblea no serà més al vostre costat", ha etzibat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, davant una plaça de Sant Jaume plena de gom a gom. La convocatòria de l'ANC ha reunit més de 1.200 persones per exigir la formació d'un govern "nítidament" independentista, en consonància al 52% de vots obtinguts a les eleccions del 14-F. L'Assemblea ha lamentat que la societat civil "està més decebuda que mai" en veure que els partits independentistes "malbaraten" el resultat de fa tres mesos. "Hem perdut la paciència i la confiança", ha asseverat el vicepresident de l'ANC, David Fernández.

Entre constants crits "d'unitat" i de "ja n'hi ha prou", els assistents han ovacionat una ANC durament crítica amb la manca d'entesa entre Esquerra i JxCat. "Ho tenim tot per guanyar i, en canvi, estem més dividits i decebuts que mai, veient com els partits lluiten per les engrunes per tenir el poder autonòmic", ha assegurat Paluzie.



La presidenta de l'ANC ha recordat que l'entitat va liderar fa nou anys l'esclat del moviment independentista, i ha apuntat que ha estat present a "una infinitat de reunions" amb les formacions polítiques "on s'ha perdut el temps escoltant diàlegs impossibles, referèndums pactats i amnisties que mai arribaran".

"Podem estar darrere vostre, empenyent; podem estar al vostre costat, acompanyant; però també podem estar al davant, confrontant-nos"

Paluzie ha remarcat que l'Assemblea dona ara una "última oportunitat" als partits per a què es posin d'acord en la formació d'un nou Govern i validin el 52% de vots independentistes obtinguts a les eleccions. "Teniu un mandat democràtic sorgit de les urnes i és inexcusable: fer la independència aquesta legislatura", ha remarcat el vicepresident, David Fernández.



El mateix Fernández ha lloat la resposta dels més de 1.200 assistents d'aquest diumenge a la protesta del centre de Barcelona, mentre ha recriminat que els líders polítics "sembla que s'han esborrat" de la lluita independentista. "Per la llibertat de Catalunya hem invertit temps i diners, hem perdut feines, clients i parelles, i ara hem perdut la paciència i la confiança!", ha exclamat, tot instant els partits a negociar "amb més concòrdia i menys retrets".

Des de l'ANC han advertit els líders d'ERC i JxCat que, si no tiren endavant un executiu sobiranista, "no ens tremolarà el pols" i estaran disposats a endurir la mobilització ciutadana: "Podem estar darrere vostre, empenyent; podem estar al vostre costat, acompanyant; però també podem estar al davant, confrontant-nos, i això no és el que volem".

"Ni va tornar el president Puigdemont, ni s'ha fet efectiva la república"

Prèviament als advertiments, l'ANC ha reunit representants de diverses entitats. Des del teixit associatiu, els participants han llegit un manifest per exigir l'acord d'ERC i JxCat, a qui han retret que fa quatre anys incomplissin les seves promeses electorals: "Ni va tornar el president Puigdemont, ni s'ha fet efectiva la república".

La CUP demana "responsabilitat"

La CUP ha fet aquest dissabte una última crida a la "responsabilitat" de Junts i ERC quan falten menys de deu dies de termini per aconseguir un acord d'investidura. "Tornar a repetir eleccions seria una presa de pèl absoluta", ha reconegut la diputada de la CUP Laia Estrada. "Una repetició d'eleccions no és el camí, no ens ho podem permetre i no s'entendria", ha afegit la qui va ser cap de llista de la CUP-G el 14-F, Dolors Sabater. "Els quatre punts de l'acord de mínims són un pas endavant, però cal que ERC i Junts es comportin amb responsabilitat", ha insistit Sabater. "Queden molt pocs dies i cal superar el llast del partidisme i el tacticisme", ha reblat la diputada de la CUP en un acte davant el Born Centre de Cultura i Memòria.