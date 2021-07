L'ANC commemorarà el quart aniversari de l'1-O amb un acte a la Catalunya Nord

L'ANC han anunciat aquest dimecres que commemorarà el quart aniversari del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 amb un acte polític a la Catalunya Nord per reivindicar el paper que va tenir aquest territori en "la compra, emmagatzematge i distribució" de les urnes. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha explicat en una roda de premsa que es vol celebrar la "creativitat" i la "imaginació" dels ciutadans quatre anys després del plebiscit. Després de l'acte del dia 1, es preveu que una columna de cotxes encapçalada per un vehicle amb urnes de l'1-O arribi fins a Figueres, on tindrà lloc un concert. L'ANC, amb el suport d'Òmnium i l'AMI, també convoca tres marxes simultànies a peu pel dia 2 i un altre acte polític de clausura a Barcelona el diumenge 3 d'octubre.

"Estem en un moment en què l'1-O es vol enterrar i es nega que fos un mandat per fer la independència"

Paluzie ha lamentat que "estem en un moment en què l'1-O es vol enterrar" i "es nega que fos un mandat per fer la independència" i que, per tant, "posar en valor la mobilització popular de l'1-O ja per si mateix és un missatge a les institucions i als partits polítics". L'entitat vol reivindicar la data com una "victòria col·lectiva contra l'Estat espanyol", la qual "no hagués estat possible sense els catalans del nord", segons la seva presidenta.

"Posar en valor la força de la gent mobilitzada"

"La idea és posar en valor la força de la gent mobilitzada, que aquells dies ocupàvem els carrers. Amb les marxes estàs fent una demostració de força popular i de control del territori", ha indicat Paluzie. Així, l'entitat prepara tres recorreguts simultanis pel dissabte 2 d'octubre: de Sant Julià de Ramis a Aiguaviva, passant per Girona; de Vinaròs a la Ràpita; i des d'un municipi de la Franja fins a un de Ponent, encara per decidir.



Finalment, l'ANC està preparant un acte polític per aquell diumenge a Barcelona que serveixi de trobada de les organitzacions, tant entitats com sindicats, que es van adherir a la vaga del 3 d'octubre del 2017.

Com ja va comunicar l'Assemblea el passat 8 de juliol, enguany les mobilitzacions de l'11-S i l'1-O estan lligades sota un mateix lema, "Lluitem i guanyem la independència", amb l'objectiu de "donar-li força com a data de victòria" a la commemoració del dia del referèndum.



La manifestació de la Diada tindrà lloc a Barcelona i unirà la plaça Urquinaona, escenari de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem, amb el Parlament.