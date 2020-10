L'ANC denuncia els tres anys de presó de Cuixart i Sànchez amb una marxa de cotxes que encerclen Lledoners

Centenars de cotxes convocats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han participat en una marxa cap a la presó de Lledoners per denunciar el tercer aniversari de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez. 1.500 vehicles en total, segons l'organització, han confluït al centre penitenciari provinents de set columnes d'arreu del territori i l'han encerclat en senyal de protesta. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha llegit un manifest i ha apuntat que han estat "tres anys de resistència i lluita del moviment independentista", tot afegint que "la clau de la victòria és quan les institucions i la mobilització popular van alineades, com va passar l'1-O". "El nostre compromís és persistir fins aconseguir-ho, fent pressió a les institucions, als partits i amb l'acció directa", ha reblat.

D'altra banda, en aquest tercer aniversari, la relatora especial dels defensors dels drets humans de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), Mary Lawlor, i la ponent general sobre la situació dels defensors dels drets humans de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Alexandra Louis, han demanat l'alliberament de Cuixart. Lawlor ha recordat que el 2019 el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU va considerar que la presó del president d'Òmnium "violava" la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i la va titllar "d'arbitrària". Per això considera que Cuixart "hauria de ser alliberat".



Louis ha considerat "preocupants" les condicions de l'empresonament de Cuixart, que ha qualificat de "particularment dràstic". La relatora del Consell d'Europa ha cridat les autoritats espanyoles a "revisar les seves decisions" pel que fa a les restriccions a les quals està sotmès des que se li va revocar el tercer grau.

Carta a la Comissió Europea per protegir "la minoria catalana"

A més, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per demanar-li que protegeixi els drets de la minoria catalana. L'entitat sobiranista vol que l'organisme europeu revisi el capítol sobre l'Estat a l'informe sobre l'estat de dret a Europa del 2020 (del 30 de setembre) i hi inclogui una esmena amb les aportacions de 14 institucions de la societat civil catalana -des del Síndic de Greuges fins la pròpia ANC. L'entitat independentista pretén així que l'informe de la Comissió Europea reculli les denúncies de "violacions dels drets humans" de l'Estat contra Catalunya -com ara els drets de llibertat d'expressió, de reunió i associació, i el d'autodeterminació.