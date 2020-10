Òmnium insisteix en reclamar l'amnistia en el tercer aniversari de l'empresonament de Cuixart i Sànchez

Aquest divendres es compleixen tres anys de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'exlíder de l'ANC i ara secretari general de JxCat, Jordi Sánchez. Per denunciar-ho, les dues entitats han organitzat actes de protesta. El ha tingut lloc aquest divendres al migdia a Plaça Catalunya, on Òmnium Cultural ha presentat una "instal·lació simbòlica" per denunciar les 2.850 persones represaliades a Catalunya. En l'acte, el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha reclamat un cop més l'amnistia de tots els presos polítics i ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que sigui "valent". "És l'única solució políticament possible i jurídicament viable", ha reforçat.

Mauri ha remarcat que l'amnistia no resoldrà el conflicte polític, el qual, segons ha assegurat, només se solucionarà a través d'un referèndum d'autodeterminació. Ara bé, ha afegit que pot ser un primer pas per "acabar amb aquest dolor" i "enfocar el conflicte politic".

El vicepresident d'Òmnium ha denunciat que és una "vergonya" que faci tres anys que Jordi Cuixart estigui empresonat. També ha explicat que la instal·lació, que representa una cel·la, està formada per milers de bolígrafs que serviran per signar una carta que ha escrit Cuixart i que s'enviarà al president espanyol, en la qual el mateix president de l'entitat li reclamarà l'amnistia.

Des de Twitter, Cuixart estaca que han estat tres anys "de lluita i resistència". "Ho tornarem a fer i ho farem junts, sense deixar-nos ningú pel camí. Des de la trinxera de la cel·la gràcies per ser-hi i no defalliu", afegeix. Cuixart i Sànchez van ser condemnats a nou anys de presó i nou anys d'inhabilitació absoluta pel delicte de sedició. El Tribunal Suprem els acusa de dificultar l'actuació judicial del 20 de setembre del 2017 al Departament d'Economia en el marc de l'1-O.

Per la seva banda, Jordi Sánchez ha definit el temps que porta a la presó com "tres anys de resistència, esperança i lluita contra la injustícia". L'ANC ha organitzat "columnes de vehicles" que confluiran a la presó de Lledoners, on es troben presos Cuixart i Sànchez. Set columnes, que surten de l'Aldea, Barcelona, La Jonquera, Lleida, Puigcerdà, Tremp i Vic, es preveu que arribin al centre penitenciari entre les 18 h i les 19h, de manera esglaonada.