L'anunci dels XV Premis Gaudí posa el focus en tots els oficis del cinema

L'Acadèmia del Cinema Català ha posat en marxa avui dijous la campanya dels XV Premis Gaudí. Ho ha fet estrenant l'anunci promocional que es podrà veure a TV3, als cinemes, les pantalles de TMB i FGC, segons detalla l'ACC en una nota.

La peça està dirigida per Celia Giraldo i es presenta acompanyat de les fotografies de la berguedana Tanit Plana. La proposta està inspirada pel lema Cultivar, i juga amb la idea de conrear el talent de tots els oficis del cinema per continuar recollint-ne els fruits en el futur.

L'Acadèmia busca reivindicar d'aquesta manera tot el procés cinematogràfic i la necessitat de cuidar-lo. I és que aquest serà un dels leitmotivs de la gala de lliurament dels guardons, que tindrà lloc el diumenge 22 de gener a la Sala Oval del MNAC, presentada per Llum Barrera.

Els protagonistes de l'espot, produït per La Lupe, són la cineasta Júlia de Paz Solvas, directora d'Ama (2020) i del curt Harta, nominat enguany; l'actriu Adriana Fuertes, que ara comença la seva carrera com a guionista resident de l'Acadèmia; Juno Álvarez, que treballa en el departament de so; el gaffer (cap d'elèctrics) Lluís Maymó; l'especialista en efectes visuals Anna Aragonès, guanyadora d'un Gaudí; el director artístic Balter Gallart, que té tres premis Gaudí, i l'actriu i presentadora de la gala d'enguany Llum Barrera.

Relleu generacional

Celia Giraldo, codirectora de La filla d'algú (2019), acaba de rodar el seu primer llarg en solitari, Un lugar común, i ara dirigirà una part dels capítols de la sèrie Esto no es Suecia, amb Mar Coll, Aina Clotet i un altre jove talent, Sara Fantova. Ella mateixa representa també el relleu generacional, detalla l'ACC.

Per la seva part, l'artista i fotògrafa berguedana Tanit Plana ha desenvolupat una sèrie fotogràfica sobre els oficis del cinema, inspirada en el seu projecte Púber, una exploració de l'adolescència i les seves pràctiques socioculturals a través dels retrats de 74 joves de classes diverses situats en zones limítrofes de la ciutat.



Rodatge en un camp de cultiu centenari

Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'espot s'ha rodat a Can Bell, finca amb vinyes recuperades i una masia documentada l'any 1158, i a l'entorn del Pi d'en Xandri, dins la zona de Torre Negra. Amb aquesta iniciativa, el municipi referma la seva voluntat d'esdevenir ciutat de rodatges de la mà del servei Sant Cugat City of Film, segons detalla el comunicat de l'Acadèmia.