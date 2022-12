Premis Gaudí: així pots votar la millor pel·lícula catalana del 2022

L'Acadèmia del Cinema Català ha obert les votacions al Premi especial del públic a la millor pel·lícula catalana del 2022. Amb aquesta iniciativa, els Premis Gaudí es van obrir a la participació popular fa cinc anys per reconèixer el paper protagonista que juga el públic en el cinema. Alcarràs, Suro, Nosaltres no ens matarem amb pistoles, El fred que crema, Un año, una noche, Pacifiction, La maternal, Mantícora, Cantando en las azoteas, Oswald. El falsificador, El sostre groc, Tolyatti Adrift i Tadeu Jones 3. La taula maragda són els films nominats.

La Sala Mozart de Calella tornarà a ser l'espai des d'on s'anunciarà la pel·lícula guanyadora el dia 22 de gener. Les votacions es tancaran el 16 de gener a les 12:00 hores i els espectadors podran votar a través d'aquesta web.



Un sorteig

Entre tots els votants es sortejaran dos premis: una targeta VIP per anar al cine tot l'any, gentilesa del Gremi de Cinemes de Catalunya, i una subscripció anual a Filmin per veure cinema online tot l'any acompanyada d'una subscripció anual a l'edició digital de La Vanguardia. També s'obsequiaran els dos guanyadors del sorteig amb un lot de vins DO Catalunya.