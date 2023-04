L'APE reclama als alcaldables de Barcelona "mesures concretes" contra la pobresa energètica

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha reclamat als alcaldables de Barcelona un "compromís explícit" en la lluita contra la pobresa energètica de cara a les eleccions municipals del proper 28 de maig. L'entitat ha instat als grups a signar un document amb propostes concretes per fer front a aquesta problemàtica, que afecta un 14,4% de la ciutadania barcelonina, un percentatge que augmenta en el cas de les dones (15,7%).

"Amb aquestes xifres i l'actual context de crisi energètica és imprescindible que el pròxim govern municipal de la ciutat tracti la pobresa energètica com a prioritària i s'implementin mesures per garantir l'accés universal a l'aigua i l'energia a la població barcelonina", assenyala APE en un comunicat. L'entitat ha començat aquest dimarts una roda de trobades amb els principals grups que es disputaran l'alcaldia.



Les trobades es duran a terme durant els propers dos dies i preveuen trobar-se amb tots els grups -ERC, Barcelona en Comú, PSC, Junts, Valents i la CUP-, menys el PP i Ciutadans, que no han donat resposta a la proposta de reunió. Al llarg de la setmana vinent, l'entitat farà una valoració del resultat de les quedades.

Les principals mesures

En el document, Aliança contra la Pobresa Energètica ha demanat als grups municipals posar en marxa tres mesures. Per una banda, ha reclamat consolidar dels Punts d'Assessorament Energètic (PAE) com a estructura de ciutat, dotant-los de més recursos per tal de reduir els temps d'espera i garantir l'atenció presencial sense cita prèvia a les oficines. L'entitat denuncia que actualment "poden arribar als quatre mesos d'espera en algun districte".

Garantir l'accés universal als subministraments d'aigua i electricitat

Per altra banda, ha reclamat garantir l'accés universal als subministraments d'aigua i electricitat a les llars més vulnerables i a les que es troben en situació d'ocupació en precari. Per fer-ho, ha demanat instal·lar comptadors socials seguint el procediment de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el previst en el conveni signat entre Endesa i la Generalitat de Catalunya el març de 2021.

Finalment, Aliança contra la Pobresa Energètica ha reclamat transparència i rendició de comptes. Ha exigit que l'administració aporti dades amb una periodicitat anual de l'estat de la pobresa energètica a la ciutat per poder implementar polítiques públiques que responguin a l'evolució de la problemàtica i potenciar el grup de treball del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona.

"Reclamem a l'administració en tots els seus nivells que assumeixin la seva responsabilitat dels drets bàsics de la ciutadania. És imprescindible que les administracions locals actuïn com a garants del dret als subministraments", avisa l'entitat.