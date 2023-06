L'assemblea d'ERC Manresa ratifica l'acord  amb el PSC i Impulsem per formar govern

L'assemblea d'ERC Manresa va aprovar per unanimitat el dimecres un pacte a tres amb el PSC i Impulsem -marca local del PDeCAT- per formar govern a la capital del Bages i "continuar liderant la transformació de la ciutat" sota l'alcaldia del republicà Marc Aloy. Entre les tres formacions sumen la majoria absoluta marcada en 13 regidors: 7 d'ERC, 4 del PSC i 2 d'Impulsem.

Les negociacions amb Junts, el partit amb qui ERC ha governat en coalició en la darrera legislatura, es van trencar la setmana passada. Per als republicans, arribar a un acord amb ells ha estat el seu "principal objectiu", però després de les reunions celebrades entre tots dos partits, ERC va manifestar haver percebut "una gran desorientació".

El pacte, afirmen els republicans en un comunicat, es basa en un model de ciutat compartit entre els partits i en la voluntat de tirar endavant els projectes estratègics ja engegats. L'assemblea ha valorat el conjunt de projectes consensuats en el govern 2019-2023, que disposen de finançament i calendari, i ha prioritzat "la necessitat de dur-los a terme sense marrades o dilacions".

Els tres partits fonamenten l'acord en compromisos com ara el treball planificat que "assumeix i valora aquells projectes estratègics de ciutat ja engegats"; el creixement l'economia, la millora de la connectivitat i la generació de llocs de treball, o la diversitat.

Junts i el PSC reeditaran el pacte de govern a Llançà

Últimes hores per tancar pactes per formar govern abans de la constitució dels ajuntaments, que serà aquest dissabte. Junts per Llançà ha acordat en assamblea i per unanimitat reeditar el pacte amb el PSC pels propers quatre anys. Segons han acordat els partits, la cap de llista de Junts, Núria Escarpanter, serà l'alcaldessa tot el mandat.

Junts va guanyar les eleccions de Llançà amb quatre dels 11 regidors en joc. Alternativa x Llançà en va aconseguir tres i el PSC i ERC, dos cadascun. Després de setmanes de converses i negociacions i que els diferents grups exploressin la possibilitat d'un pacte alternatiu que exclogués Junts, finalment els socialistes han donat llum verda a la reedició de l'acord

A la votació d'aquest dimecres, els afiliats i simpatitzants havien d'escollir entre un govern en minoria o tornar a pactar amb el PSC.