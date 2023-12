L'ATM apuja un 6,75% les tarifes del transport públic de Barcelona 

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat una pujada de les tarifes de transport públic del 6,75% per compensar l'increment generalitzat de costos d'aquests darrers anys, segons ha informat en un comunicat. Alhora, l'empresa pública ha decidit mantenir el 20% de descompte que aplica als abonaments T-usual i T-jove. Una bonificació que pot augmentar fins al 50% si l'Estat manté l'aportació del 30% corresponent per afavorir els viatgers més recurrents, tal com passa en l'actualitat.

Els preus actuals es mantindran fins que no s'aprovi el decret oficial de l'Estat. Per tant, les noves tarifes acordades per l'ATM de Barcelona no entraran en vigor fins que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible decreti oficialment la seva aportació final. A la pràctica un títol com la T-Casual d'una zona passaria dels 11,35 euros als 12,15 amb l'encariment.



El motiu de la pujada: l'increment generalitzat de preus

L'ATM subratlla en el comunicat que les tarifes no pujaven des del 2020, i que s'han tingut en compte diversos factors per "garantir" la sostenibilitat del sistema, després de tres anys de "contenció de preus i de diverses millores en les prestacions dels títols socials". Un dels elements que ha influït en la decisió és l'increment del cost de l'energia, que alhora ha influït en la pujada de l'IPC, que des del 2019 acumula un augment de prop del 15%.

També s'ha tingut en compte l'impacte de la Covid-19 que ha provocat "almenys dos anys de forta descompensació financera als operadors". Amb tot, l'ATM subratlla que el cost del servei cobert per les administracions "continua essent molt elevat i favorable a l'usuari", concretament "del 58,7% en l'últim any de prepandèmia", el 2019, "i del 65,5% aquest 2023".

Validesa dels títols

El consell d'administració també ha decidit que els títols integrats adquirits el 2023 tindran validesa fins al 29 de febrer de l'any vinent. En el cas de la T-verda i la T-16, mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol. Pel que fa als títols encara vigents del 2022 que van prolongar la validesa tot aquest darrer any, caducaran el 31 de desembre del 2023.

Es podran bescanviar els títols no estrenats per títols del mateix tipus, abonant si s'escau la diferència de preu que correspongui. Aquests bescanvis es podran fer en diferents punts fins al 31 de març del 2024.

Manuel Valdés, nou director general de l'ATM

D'altra banda, el consell d'administració de l'ATM ha aprovat el nomenament d'un nou director general del consorci. L'exgerent de Mobilitat i Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés, substituirà Pere Torres al capdavant de l'entitat. Torres ha ocupat el càrrec durant prop de vuit anys, des del febrer del 2016. El relleu es farà efectiu el 8 de gener del 2024.