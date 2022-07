La T-usual i la T-jove costaran la meitat i la T-casual rebaixarà el preu un 30% a partir de setembre i fins a finals d’any

El consell d’administració de l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona (ATM) ha aprovat reduir fins a un 50% el preu d’abonaments integrats de transport públic, com la T-usual i la T-jove, que són d’ús il·limitat. L’ATM ha aprovat ampliar la bonificació del 30% proposada pel Govern espanyol al 50% només en el cas dels abonaments mensuals i trimestrals. En canvi, en els bitllets multiviatge com la T-casual només s’aplicarà la reducció del 30% que aporta el Ministeri de Transport, segons el reial decret de mesures per fer front a la crisi de preus. La bonificació estarà en funcionament a partir de l’1 de setembre i fins el 31 de desembre. Els comprats durant aquest abonaments període caducaran el 15 de gener de 2023.

Pel que fa a les tarifes de la T-familiar, la T-grup i la T-dia, l’ATM no aplicarà cap tipus de rebaixa, ja que el reial decret aprovat pel Govern espanyol contempla la possibilitat d’excloure de la bonificació els títols pensats per a la població turista o d’ús habitual.



D’altra banda, la T-870/90, la T-usual bonificada per a persones en situació d’atur i els packs de Berguedà i Ripollès també es beneficiaran de la reducció del 50%, mentre que la T-casual per a treballadors de l’Aeroport mantindrà la rebaixa del 30%.

Segons ha detallat l’ATM, la reducció en els preus de les tarifes es farà efectiva l’1 de setembre en tots els mecanismes de compra, i "l’usuari no haurà de fer res" per comprar els abonaments rebaixats.



El director general de l’ATM, Pere Torres, ha apuntat que l’abonament als operadors -com ara TMB o FGC- es farà un cop l’entitat hagi rebut els diners corresponents per part del govern espanyol. "No estem en condicions d’avançar diners, aquest és un any en que anem extremadament justos pels costos de la crisi energètica sobre el transport", ha expressat.

Torres també ha detallat que la institució farà un seguiment "molt detallat" dels títols rebaixats utilitzats, per poder quantificar l’import real del 30% corresponent al Ministeri de Transport, i del 20% corresponent a l’ATM. Aquesta comprovació permetrà a l’ens saber si la compensació del govern espanyol és suficient o no per cobrir les despeses.

Costos per l’ATM

L’ATM preveu que el sobrecost de bonificar el 30% del preu del bitllet que assumirà el ministeri que encapçala Raquel Sánchez serà de 40 milions d’euros, mentre que el 20% que pagaran les institucions membres de l’ATM serà de 28 milions d’euros.



El reial decret del govern espanyol contempla dos crèdits extraordinaris de 100 milions d’euros cada un per a aquesta bonificació, un corresponent als serveis de transport de titularitat de les comunitats autònomes, i un per als serveis dels ajuntaments o institucions locals. En total, el Ministeri de Transports repartirà 200 milions d’euros a tot l’Estat, i ho assignarà en funció de criteris propis. En cas que l’ATM necessiti més diners dels que el govern espanyol li assignarà, el sobrecost l’haurà d’assumir la mateixa autoritat, indiquen els seus responsables.

Tanmateix, l’ATM preveu que amb l’aprovació de la gratuïtat dels títols de Renfe el que es produeixi sigui un transvasament d’usuaris, un fet que, segons càlculs de la institució, podria tenir un impacte d’entre 45 i 50 milions d’euros. En aquest sentit, Torres ha avançat que han fet una petició a l’administració espanyola per obrir una via de compensació als operadors per la pèrdua d’usuaris per la gratuïtat dels abonaments de Renfe. "Està sol·licitat però no tenim resposta favorable", ha lamentat el director de l’ATM.

Un sobrecost energètic de 165 MEUR

L’ATM ha assegurat que està fent un "esforç extraordinari" per no contribuir a l’encariment de la vida dels usuaris encara que estan "patint com tothom els costos energètics". Torres ha detallat que els sobrecostos energètics per l’ATM l’any 2022 seran d’uns 165 milions d’euros. Amb això, ha recordat que l’entitat "no ho ha repercutit a les tarifes", i ha assegurat que, si s’hagués fet, aquestes haurien incrementat un 20%.