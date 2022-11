L'atur baixa en més de 6.000 persones a l'octubre i trenca la dinàmica de tres mesos a l'alça

L'atur registrat a Catalunya baixa per primer cop després de tres mesos a l'alça i cau en 6.322 persones a l'octubre, un 1,8% menys que al setembre. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, el nombre d'aturats és de 347.996, la xifra més baixa en un mes d'octubre des del 2007. En comparació amb el mateix mes del 2021, el total de desocupats ha caigut en 29.964 persones (-7,9%). Es tracta de la caiguda mensual més intensa registrada en aquest mes de la sèrie històrica.

Per altra banda, les afiliacions han pujat en 4.031 persones, segons el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. A l'octubre, el total d'empleats afiliats era de més de 3.617.000 milions a Catalunya, la xifra més elevada en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004.

La desocupació ha caigut a totes les demarcacions, encapçalades per Lleida, on ha disminuït un 5,2%; seguit de Girona (-4,9%); i Tarragona (-3,3%). Per últim, a Barcelona ha baixat lleugerament (-0,8%). En canvi, les comarques barcelonines són les úniques que han registrat un increment d'ocupació (+0,8).

Caiguda rècord de l'atur estatal

Al conjunt de l'Estat espanyol, l'atur ha caigut en 27.027 persones a l'octubre, el que suposa un 0,9% menys que al setembre. A Espanya, el nombre de desocupats és de 2.914.892, un 10,5% menys que l'octubre del 2021.

En el desè mes de l'any Catalunya ha estat la segona comunitat de l'Estat on més ha baixat l'atur en xifres absolutes, només superada per Andalusia (18.736 aturats més que al setembre). Per darrere de Catalunya s'ha situat Extremadura (-2.670) i Múrcia (-2.359).