L'Audiència de Barcelona absol tres estudiants de la UAB jutjats per estripar una bandera espanyola el 2016

L'Audiència de Barcelona ha absolt aquest dimarts tres estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) acusats d'estripar una bandera espanyola d'una parada de Societat Civil Catalana (SCC) al campus de Bellaterra el 19 d'abril de 2016. Van ser denunciats per SCC i acusats pel fiscal coordinador del servei de delictes d'odi, Miguel Ángel Aguilar, qui els culpava de delictes de coaccions amb agreujant d'odi i d'ultratges a la bandera. El fiscal els hi demanava penes de presó de 3 anys i 10 mesos per a cada un, a més de 16.500 € d’indemnització.

El jutjat penal número 2 de Sabadell els va absoldre del primer delicte, però va condemnar-los pel segon a 10 mesos de presó, fet pel qual van presentar recurs. Ara, l'Audiència de Barcelona ha fallat basant-se en el criteri del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que no considera delicte cremar una imatge del rei.

En la sentència, avançada per la Directa, es remarca que s'ha d'analitzar si els fets entren dins del dret a la llibertat d'expressió, i es remet a la sentència del TEDH del 13 de març de 2018. En ella se subratlla que "una pena de presó imposada per una infracció comesa en el marc del debat polític és només compatible amb la llibertat d'expressió en unes circumstàncies excepcionals i que l'element que cal considerar és el fet que el discurs inciti l'ús de la violència o constitueixi un discurs d'odi".

En el text s'assenyala que "difícilment" es pot afirmar que "estripar una bandera espanyola és un acte que per si mateix inciti a l'ús de la violència o que constitueixi un discurs d'odi". En aquest sentit, es remet a una valoració sobre la crema de fotografies de la monarquia, en què es considerava "un acte emparat per la llibertat d'expressió, sempre que no inciti a l'odi o a la violència".



Satisfacció dels acusats

Els acusats han rebut amb satisfacció la sentència al recurs que van presentar davant la decisió del jutjat de Sabadell. "Portem quatre anys i mig de procés judicial, en què ens han demanat 3 anys i 10 mesos de presó per a cada un de nosaltres", denuncia un dels acusats, Dani Tubau, en declaracions a l'ACN.



"La sentència diu el que dèiem nosaltres en el procés judicial, que estripar una bandera espanyola no és un delicte, que s'emmarca en la llibertat d'expressió", afegeix. "Tomba els delictes de coaccions i d'odi que ens va intentar atribuir el fiscal de delictes d'odi", conclou Tubau.