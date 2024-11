L'Audiència Nacional accepta noves proves de Boye a l'inici del judici pel blanqueig del narcotràfic de Sito Miñanco

L'Audiència Nacional ha començat a jutjar aquest dilluns a 45 persones i cinc empreses pel narcotràfic de Sito Miñanco i el blanqueig dels seus beneficis. Entre els acusats hi ha l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que s'enfronta a una petició de gairebé deu anys de presó. En la primera sessió el tribunal dirigit per Félix Alfonso Guevara ha acceptat noves proves de descàrrec contra ell, que apunta que l'acusació és una maniobra política per apartar-lo de la defensa de polítics independentistes catalans.

El primer testimoni a declarar ha estat el líder de la investigació, que ha reafirmat que Boye va dirigir una reunió per camuflar l'origen il·lícit de prop de 900.000 euros. El cap policial que va coordinar l'anomenada operació Mito entre el 2016 i el 2018 ha testificat en el judici que l'advocat Gonzalo Boye va dirigir tràmits perquè la xarxa del narcotraficant els diners que li van confiscar a l'aeroport Madrid-Barajas.

Per la 'històric traficant gallec, la Fiscalia demana 31 anys i sis mesos de presó per l'intent d'introducció a Espanya de gairebé quatre tones de cocaïna procedent de Sud-amèrica, l'ocultació de més d'11 milions i blanqueig. Gonzalo Boye s'enfronta a una petició de la de 9 anys i 9 mesos de presó per suposats delictes de blanqueig de capitals i falsificació de document oficial. El ministeri públic creu que va coordinar i dirigir una estratègia per blanquejar capitals a través de contractes ficticis, i que va rebre almenys 10.000 euros.

En la primera sessió, diverses defenses han demanat la nul·litat de tota la investigació o d'una part per defectes formals. El tribunal ha dit que ho decidirà en la sentència i que el judici tira endavant, tot i que un dels acusats està empresonat al Senegal i no podrà assistir al judici, i un altre no s'ha presentat. En principi el judici constarà de 20 sessions, fins al 30 de gener.

Les noves proves de Boye

La defensa de Boye va aportar la setmana passada els registres migratoris oficials emesos per Colòmbia que demostrarien que la suposada reunió que la Fiscalia diu que es va produir entre l'advocat, Sito Miñanco i l'empresari Manuel Pedro González Rubio al despatx del lletrat a Madrid no pot existir. Segons els documents, González Rubio era a Colòmbia. A més, un informe pericial de la mateixa defensa, confirmat per la Guàrdia Civil, estableix que Miñanco era a Algesires i Marbella. Recentment, González Rubio va admetre que els diners decomissats eren seus.

Boye també ha aportat una gravació clandestina que va fer a l'advocat d'un investigat admetent que el seu client va incriminar-lo després de rebre la visita de la policia a presó i que poc després va quedar en llibertat. Finalment, la defensa de Boye també al·lega que en l'escorcoll al seu domicili i al seu despatx la policia es va endur documentació de casos que no tenen res a veure amb aquest i també la seva estratègia processal de defensa en aquest judici.

L'advocat de Puigdemont creu que l'acusació sobre la qual es basa el judici és "totalment especulativa". "Avui s'han admès més proves objectives, científiques i tècniques que demostren que els fets no són com ha plantejat el Ministeri Fisca", ha destacat davant la premsa en sortir del tribunal. A parer seu, la Fiscalia sosté l'acusació partint d'una "única prova" que és l'aportada per un "presumpte assassí que va canviar la seva declaració a canvi de sortir en llibertat".

Junts parla de judici polític

Per la seva part, el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha afirmat que el procediment és "clarament un judici polític". "És un muntatge amb clares motivacions polítiques. Tothom sap que aquest judici no es faria si el Gonzalo Boye no fos l'advocat del president Puigdemont", ha dit a la premsa just abans que l'advocat entrés al tribunal. A l'acusat l'han acompanyat al jutjat dirigents de Junts com Jordi Turull, Laura Borràs i Míriam Nogueras, i un grup d'advocats li ha donat suport a les portes de l'AN.