L'Audiència de València reobre la causa contra Mónica Oltra

La Secció Quarta de l'Audiència de València ha reobert la causa contra l'exvicepresidenta del Govern valencià Mónica Oltra i 15 persones més per la gestió del cas dels abusos sexuals a una menor tutelada per la Generalitat i comesos per l'exmarit d'Oltra Luis Eduardo Ramírez. Cal recordar que el jutge va arxivar el cas a l'abril després de considerar que no hi havia indicis.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en un comunicat, el Tribunal ha estimat parcialment els recursos de l'acusació particular i les dues acusacions populars, que exerceixen Vox i l'agitadora ultra Cristina Seguí. La Sala entén que no es pot "descartar clarament" l'existència d'infracció penal i concorren indicis suficients per encausar els investigats.

L'abril passat el titular del Jutjat d'Instrucció 15 de València, Vicente Ríos Segarra, decretava el sobreseïment provisional de la causa. El jutge concloïa "no haver-se justificat la perpetració de cap delicte per part dels mateixos".

Des de feia dos anys, el jutge investigava si Mónica Oltra, llavors esposa de Luis Ramírez, condemnat per abusar d'una menor tutelada per la Generalitat Valenciana quan era educador de la Conselleria d'Igualtat, podia haver maniobrat per ocultar el cas. Cal recordar que Oltra va dimitir el juny del 2022 quan va ser imputada.