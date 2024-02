L'enderroc d'un mur manté viva l'esperança de transformació de les Tres Xemeneies

Aquest febrer han començat els primers treballs que permetran enderrocar el mur del carrer Eduard Maristany en el tram de les Tres Xemeneies. El terreny pertany majoritàriament a Badalona però permetrà reurbanitzar part d'aquesta zona que enllaça el municipi amb Sant Adrià de Besòs. És una obra llargament reivindicada pels veïns de La Mora, el barri de recent creació a primera línia de mar que espera la transformació de la zona des de fa 20 anys.

El gener de 2021, els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià acordaven traslladar el tancat de les Tres Xemeneies uns metres més enrere per guanyar espai per a la ciutadania. Van signar un conveni amb Endesa i Metrovacesa -propietaris de part dels terrenys- però les obres s'han retardat gairebé dos anys. "Nosaltres l'anomenem la caiguda del mur de Berín", ironitza la presidenta de l'Associació Veïnal de La Mora, Teresa García, "ens ho han promès tantes vegades...".

Aquest mes es faran les tasques prèvies necessàries així com l'enderrocament d'un mur intern. Posteriorment es tirarà a terra el mur exterior que fa de barrera a la zona de pas i es farà l'ampliació del carrer, que passarà de 9 a 21 metres d'amplada. El projecte afectarà uns 4.000 metres quadrats, tindrà cinc mesos de durada segons els càlculs de l'Ajuntament de Badalona i compta amb un pressupost d'1,1 milions.

Les obres permetran facilitar l'espai perquè convisquin vehicles en els dos sentits, vianants i un carril bici. Des del 2017, per facilitar el pas dels vianants, es va instal·lar un semàfor que regula el pas dels dos sentits de la marxa per als vehicles a través d'un sol carril. Un element que no ha resolt els problemes d'inseguretat a la zona, segons el veïnat. "Les motos i les bicis travessen pujant a la vorera per no esperar el semàfor, encara és més perillós", lamenta García.

El projecte urbanístic també permetrà millorar la il·luminació i el clavegueram així com la senyalització i el paviment. "És una gran notícia l'ampliació del carrer perquè millorarà la seguretat a la zona, guanyarem molt", afegeix la líder veïnal.

Aquestes obres "suposen una transformació total de l'entorn", assegura l'alcalde Badalona, Xavier García Albiol. "La remodelació suposarà la millora de la seguretat, la creació d'un espai que tindrà molta més llum i una ordenació òptima tant del trànsit com de l'espai per als vianants i per a les bicicletes", diu Albiol, reconeixent el retard que pateix el projecte.

Imatge virtual de la reforma del carrer Eduard Maristany, un cop es culmini el pla urbanístic. — Ajuntament de Badalona

Sense serveis, 20 anys després

La presidenta de l'entitat veïnal d'aquest petit barri de Badalona fa un any que lidera l'associació però en fa vint que hi viu. S'hi va traslladar quan només hi havia un bloc de pisos (ara n'hi ha quatre i la previsió és que n'acabin sent sis) però els serveis dels quals disposa la zona no han canviat gaire.

"Em van prometre que el barri creixeria amb un CAP, una escola, un poliesportiu i zones verdes, però no hi ha res d'això"

"Tenim un autobús que només passa fins les 21.30h, un supermercat, una residència de gent gran i un local per a fumadors", detalla Teresa García. "Jo vaig venir a viure aquí perquè em van prometre que el barri creixeria amb un CAP, una escola, un poliesportiu i zones verdes i 20 anys després no hi ha res de tot això", lamenta.

A més, quan es va començar a construir, el veïnat podia banyar-se a la platja fins que un temps després es va començar a trobar elements contaminants. Un fet que també va passar recentment a la platja més propera de Sant Adrià de Besòs. "Ni a la platja davant de casa podem anar", reclama García.

Esperen amb candeletes l'enderroc del mur com a inici d'una millora. "Però si s'enderroca el mur i no s'hi fa res més, no ens servirà de res", alerta la presidenta de l'associació veïnal. "M'han promès tant i han fet tant poc...", diu Teresa García.

El PDU: una utopia per al veïnat

El Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies que ha de reordenar 32 hectàrees entre la via del tren i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs fins el límit del barri de La Mora, preveu la construcció de 1.783 habitatges, zones verdes, locals comercials i la millora de les connexions.

A més, el gran projecte de la zona passa per convertir la central tèrmica en el centre de l'audiovisual català amb la creació del Catalunya Media City que pretén generar oportunitats i atraure inversions alhora que es contribueix amb l'impacte de la transformació del Besòs.

El pla urbanístic preveu la construcció de 1.783 habitatges, zones verdes i locals comercials

Tot i tenir el vistiplau de la Generalitat, l'Entesa per a un gran parc litoral al Besòs (que engloba diverses entitats de la zona) ha presentat un recurs per declarar nul el PDU. Denuncia que es vol construir en una zona inundable, que té una finalitat especulativa i que va en contra de la protecció ambiental, entre d'altres aspectes.

"Si es construeixen els habitatges i es transforma la zona seria perfecte, però jo no m'ho crec", diu la presidenta de l'AV de La Mora. Després de tants anys d'espera en un barri que poc ha canviat més enllà de la construcció de blocs de pisos, l'entitat veïnal es mostra del tot escèptica al gran projecte urbanístic. "Veurem la caiguda del mur i el canal d'aigua, però res més", afegeix García.