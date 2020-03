L'Exèrcit intervindrà per primer cop a Catalunya a petició de la Generalitat

La Generalitat ha demanat per primer cop la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME), de l'Exèrcit espanyol, per desinfectar un centre tutelat de menors a Badalona on s'han detectat casos de coronavirus. Ho ha fet la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), l'ens encarregat de gestionar els centres de menors, segons informa l'agència EFE. Fonts de la Generalitat consultades per Públic no desmenteixen aquesta informació. Per altra banda, fonts de l'UME asseguren que tenen previst anar aquest dissabte al centre de menors.

Es tracta de la residència La Dida, que acull a més de vint menors desemparats o en risc d'exclusió social. En aquests moments, hi ha quatre infants i dos professionals malalts. El centre es troba en coordinació permanent amb Salut, afirma la Generalitat, que enviarà una unitat mòbil per tal de poder fer una revisió mèdica de la resta de menors i treballadors.



El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies assegura que s'està condicionant el centre per tenir a dins dos espais diferenciats, un amb els infants sans i un altre amb infants que necessiten estar aïllats. Alhora, el Departament afirma que s'està treballant des de l'Institut Català d'Acolliment i Adopció per cercar famílies acollidores per a set nadons menors d'un any que actualment estan dins del centre.



Les mateixes fonts assegueren que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies "mobilitza tots els recursos que té el seu abast per fer front a la emergència sanitària de la Covid-19". "Estem posant en marxa un contracte de neteja gran per actuar de manera més ràpida a les residències però mentrestant ens estem coordinant amb Protecció Civil, amb Interior, amb Salut, amb la Delegació de Govern espanyol i també amb l'UME per garantir la millor resposta davant l’emergència. Per davant de tot, en aquests moments, hi ha el sentit de responsabilitat i protegir la ciutadania més vulnerable" afegeixen responsables del Departament.

Fins ara, el Govern s'havia mostrat contrari a demanar ajuda a l'Exèrcit durant la crisi del coronavirus. Inicialment, el passa 18 de març, el conseller Miquel Buch va dir que "a Catalunya no ho necessitàvem". Amb el pas dels dies, el Govern ha anat moderant la seva posició fins que el passat dimecres el conseller va afirmar que "si ho necessitem, els trucarem".



Paral·lelament, alguns municipis han tirat pel dret i han anat demanant a l'UME la seva intervenció. Aquest és el cas de l'alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, qui va recórrer a l'Exèrcit per desinfectar carrers, mercats municipals i altres equipaments municipals. També ho van demanar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui va demanar la col·laboració del cos militar per construir un hospital de campanya per a persones sense sostre. Altres municipis que també ho han fet han estat l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Barberà del Vallès i Constantí.



Aquest dijous, ja es va generar polèmica entorn la desinfecció que pretenia fer una dotació de l'UME a l'hospital Germans Trias i Pujol, popularment conegut com a Can Ruti. Els soldats es van presentar sense previ avís amb intenció de desinfectar els llocs comuns, però es van trobar amb el rebuig de la direcció del centre.