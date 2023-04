L'històric grup de rock Celtas Cortos versiona al català la cançó '20 de abril'

El concert del 50 anys de la Companyia Elèctrica Dharma que es farà aquest dissabte al Palau Sant Jordi estarà ple de sorpreses. Una d'elles serà l'estrena de la versió en català d'una de les cançons més clàssiques del rock espanyol 20 de abril, de l'històric grup de rock Celtas Cortos. El tema, amb el ritme combatiu habitual de la formació, ja tenia versions en diversos idiomes com l'euskera, l'italià i l'anglès.

El grup de Valladolid participarà com a convidat del gran concert que l'Elèctrica Dharma prepara per aquest dissabte per commemorar els 50 anys damunt dels escenaris. Aquesta sorpresa se suma al retorn per un dia del mític grup català Gossos. Jordi Cuixart interpretarà Resistir és vèncer, una lletra que va escriure quan estava a la presó de Soto del Real. També actuarà Sopa de Cabra, Joan Reig, Santa Salut, Xavier Tasies, Magalí Sare, Jordi Soley i Jawad Amazingh.

El macroconcert d'aquest dissabte també comptarà amb la presència de nombroses entitats culturals. Els Castellers, la Colla Bastonera, Tabalers i Diables de Sants, el Camell de Molins de Rei, La Cobla La Principal del Llobregat i un centenar de timbalers, grallers i diables d'arreu de Catalunya estan convocats en aquesta festa per acompanyar el grup en diverses de les seves cançons més significatives.