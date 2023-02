Gossos tornaran per un dia als escenaris cinc anys després d'haver-se retirat

El grup de música Gossos tornaran per un dia als escenaris després de cinc anys d'aturada indefinida. I ho faran en el macroconcert per commemorar els 50 anys de la Companyia Elèctrica Dharma el proper 22 d'abril al Palau Sant Jordi. També hi participaran Sopa de Cabra, Joan Reig, Santa Salut, Xavier Tasies, Magalí Sare, Jordi Soley i Jawad Amazingh.

S'afegeix a la llista de grups que tocaran amb Elèctrica Dharma Jordi Cuixart, que interpretarà Resistir és vèncer, una lletra que va escriure quan estava a la presó de Soto del Real.

Tots aquests noms s'afegeixen als ja confirmats Maria del Mar Bonet, Celtas Cortos, Albert Pla, The Tyets, Balkan Paradise Orchestra, Quimi Portet i Gemma Humet.

Cultura popular

L'actuació també comptarà amb una nombrosa presència de la cultura popular, tal com van fer per celebrar els seus 20 anys. Així, els Castellers, la Colla Bastonera, Tabalers i Diables de Sants, el Camell de Molins de Rei, La Cobla La Principal del Llobregat i un centenar de timbalers, grallers i diables d'arreu de Catalunya estan convocats en aquesta festa per acompanyar el grup en diverses de les seves cançons més significatives.