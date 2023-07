L'humorista Fel Faixedas denuncia que un  ajuntament del PP li ha cancel·lat un espectacle

L'humorista Fel Faixedas, conegut membre de Teatre de Guerrilla, ha denunciat a través de les xarxes socials que l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat (Bages), governat pel PP, li ha cancel·lat un espectacle que havia de representar per la festa major del municipi el proper 21 de juliol. "Cancel·lat pel nou govern del PP. "Cancel·lat perquè sí", denuncia l'actor en una publicació a Instagram.

Per la seva banda, l'alcaldessa del municipi, Núria Carreras, ha assegurat a l'ACN que no hi havia cap contracte signat amb l'artista i que, per tant, no s'ha cancel·lat res. "Si jo hagués cancel·lat un contracte hauria de pagar una indemnització i això no passarà", ha apuntat Carreras, que ha dit que durant el traspàs del càrrec, l'anterior alcalde no la va posar al dia de cap "acord verbal" amb la companyia.

L'anterior alcalde, Joan Miguel (ERC), lamenta la "manca d'ètica" del nou govern popular. Miguel assegura que s'havia fet la "retenció de crèdit" per poder pagar l'espectacle, però dubta de si s'havia signat el contracte. Sí que té clar que encara no s'havia enviat. Contràriament al que assegura l'alcaldessa, Miguel diu que en la reunió de traspàs sí que van tractar la qüestió de la festa major.

Per tot plegat, Carreras nega que hi hagi cap "rerefons polític" en la decisió. "Ara no em puc fer enrere amb les noves actuacions que ja he contractat", exposa.

Contra la censura cultural de PP i Vox

Fel Faixedas se suma així a l'onada de denuncies que ja han fet diversos artistes arreu de l'Estat en què lamenten les cancel·lacions d'espectacles "motivades per criteris polítics i partidistes". En una publicació a les xarxes, l'artista ha dit que el nou govern municipal de Monistrol de Montserrat li ha cancel·lat l'espectacle Faixedas i Punt. Un monòleg o una roda de premsa.