L'incendi del Bages deixa pas a la desolació amb  desenes de cases afectades pel foc

Tristesa i molta impotència. Així han viscut els veïns de la urbanització River Park del Pont de Vilomara el retorn a les seves cases enmig d'un paisatge desolador. És la zona urbana on hi ha hagut major impacte amb una cinquantena de cases afectades de diversa consideració. Es calcula que 17 d'elles han quedat totalment inhabitables.

"Tota la vida treballant, 48 anys que feia que hi érem, tot està negre, fa pena de veure"

Algunes s'han cremat completament i d'altres només han patit a l'exterior. És el cas de l'Emília, que explica com el foc ha cremat els arbres, totes les eines i el tractor que tenien. "Tota la vida treballant, 48 anys que feia que hi érem, tot està negre, fa pena de veure", relata.

L'Ajuntament treballa conjuntament amb el Consell Comarcal i altres administracions per poder oferir allotjament temporal als que no poden tornar a casa. També estudien si demanaran declarar la zona catastròfica.

Interior d'una casa afectada per les flames a la urbanització de River Park, al Pont de Vilomara. — Mar Martí / Albert Segura / Nia Escolà / ACN

"Des de la meva finestra tenia unes vistes fenomenals, i ara quan mires és una pena... No puc parlar més perquè em poso a plorar"

Els veïns de la urbanització River Park del Pont de Vilomara van poder començar a entrar a les seves cases ahir al vespre, després que els Bombers donessin el foc per estabilitzat. Tot i això, a la carretera d'accés a la urbanització hi ha un control de Mossos on es demana la documentació als vehicles que volen accedir-hi per comprovar que siguin veïns de la zona. El paisatge que s'han trobat és desolador amb el bosc completament arrasat. "Des de la meva finestra tenia unes vistes fenomenals, i ara quan mires és una pena... No puc parlar més perquè em poso a plorar", descriu la Maria, una de les veïnes de la zona.

En algunes cases només s'ha cremat el jardí, però d'altres han quedat completament calcinades. És el cas de l'Eduardo Guerrero, a qui el foc se li ha emportat tot. "Tota la meva vida treballant per ara quedar-me sense res", ha lamentat. A casa seva també hi tenia diversos animals com ponis, cabres, coloms o gall d'indis, alguns dels quals també s'han mort a causa de l'incendi.

Un veí de la urbanització de River Park, al Pont de Vilomara, al costat del seu cotxe cremat. — Mar Martí / Albert Segura / Nia Escolà / ACN

El Gerardo és un altre veí de la urbanització a qui el foc li ha arrasat completament el jardí i la planta baixa de la casa. Relata que no ha pogut pujar a veure en quin estat està el pis de dalt perquè no sap com està l'estructura de l'habitatge. "S'ha salvat la casa perquè tinc doble terra i per això el foc no ha pogut pujar a dalt", explica. Aquest veí també lamenta que moltes de les parcel·les de la urbanització no tenien feta la franja de seguretat contra els incendis: "Casa meva s'ha cremat perquè la parcel·la de baix era un infern", relata indignat.

A l'Emília també se li ha cremat una part exterior de la casa i dues gallines, a més d'un tractor i eines que tenien al pati. "Està tot negre, fa pena de veure... Tota la vida treballant per això", lamenta aquesta veïna. Relata que quan es va declarar el foc, les flames eren molt altes i avançaven molt ràpidament. Després dels nervis de les primeres hores assegura que ara la sensació és de "decaiguda".

Tècnics de la companyia elèctrica treballen per restablir el subministrament a la urbanització de River Park, al Pont de Vilomara. — Mar Martí / Albert Segura / Nia Escolà / ACN

Treballs per restablir els subministraments

Aquest dimarts també han pogut entrar els serveis de subministraments a la urbanització. Una vintena de tècnics d'Endesa i quatre camions grua treballen a la zona per reparar la xarxa de baixa i mitja tensió que ha quedat afectada per les flames. Segons la companyia elèctrica, en aquests moments es mantenen 188 clients de River Park sense subministrament a causa de l'incendi.

D'altra banda, l'Ajuntament del Pont de Vilomara treballa perquè cap de les famílies desallotjades pels incendis que afecten la zona i que estan dormint a la sala polivalent ja no hi hagin de fer nit aquest dimarts. El consistori calcula en 35 les famílies que en fan ús, tot i que es preveu que aquesta xifra augmenti. "Hem de buscar un allotjament on puguin estar més còmodes", ha explicat a l'ACN l'alcalde, Enric Campàs. De la mateixa manera, assegura que les diferents administracions s'han alineat per fer front a la situació sense filar prim amb la despesa que això suposi, sobretot pel que fa a l'assistència als afectats, i que es treballa per valorar la petició de zona catastròfica, de la qual es podrien tenir notícies avui mateix.