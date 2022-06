L'incendi d'Artesa de Segre afecta 2.600 hectàrees i es treballa intensament per estabilitzar-lo "el més ràpid possible"

L'incendi que des de dimecres crema a Baldomar, a Artesa de Segre (Noguera), ja ha afectat unes 2.600 hectàrees de superfície. Tot i el vent que bufava de sud des del migdia d'aquest dissabte, el foc no ha sortit del perímetre. Aquest diumenge es treballarà de forma intensa per acabar estabilitzar la cua del flanc dret i el cap de l'incendi. També es busca fer el mateix a l'àrea oest, que està oberta i va des de la zona d'Alòs de Balaguer (Noguera) fins a la serra de Sant Mamet.

El d'Artesa és l'incendi més important que hi ha hagut a Catalunya en el que portem de 2022. En les últimes hores sí que s'han pogut donar controlats o estabilitzats altres incendis importants, com el de Lladurs, al Solsonès, o el d'Olivella, al Garraf.

La situació meteorològica comença a ser més favorable però, tot i això, el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha fet una crida a la "prudència" i a la "responsabilitat", tot demanant als curiosos que no s'acostin a la zona del foc per fer fotografies.

L'incendi de Lladurs era un dels focs que més preocupava aquesta setmana als equips d'emergència perquè tenia un potencial de fins a 50.000 hectàrees. A més, els Bombers van explicar aquest dissabte que juntament amb l'incendi d'Altés –en aquest cas està estabilitzat- els preocupava el fet que tinguessin uns "perímetres molt inestables".

Segons la darrera actualització, aquest diumenge a primera hora del matí queden actius els incendis d'Artesa de Segre mentre que un de nou que s'ha declarat a Horta de Sant Joan, on hi treballen 17 dotacions terrestres i una d'aèria, ja s'ha estabilitzat.En aquest darrer, s'hi afegirà en breu una segona dotació aèria. El flanc que més preocupa és l'esquerra, on es treballen amb eines manuals i descàrregues per part dels mitjans aeris. Segons els Bombers, ja no hi ha flama activa.

Prop de 200 hectàrees cremades a Olivella

D'altra banda, els Bombers de la Generalitat van donar per estabilitzat el foc que dissabte a la tarda es va declarar al terme municipal d'Olivella i que va obligar a confinar dues urbanitzacions – Can Surià i Les Colines- per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Segons va explicar l'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, els veïns no van córrer perill. Aquest incendi ha cremat unes 186 hectàrees. Els incendis de Castellar de la Ribera (Solsonès) i Ogern (Alt Urgell) ja estan oficialment extingits.