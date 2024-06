L'independentisme fa pinya per celebrar l'amnistia i es compromet a "treballar per l'autodeterminació"

L'aprovació de la llei d'amnistia sembla que ha recosit l'independentisme, o almenys momentàniament. Si dijous vam veure els dirigents de les principals formacions independentistes intercanviat-se petons i abraçades davant les càmeres al Congrés dels Diputats, aquest divendres partits i entitats independentistes han fet pinya en un acte unitari a l'antiga presó Model.

Dirigents d'ERC, Junts, la CUP, Òmnium Cultural i els comuns han presentat el manifest Una conquesta col·lectiva, on es comprometen a "continuar treballant pels grans consensos de país, per una societat justa i per garantir, per fi, l'exercici lliure i ple del dret de l'autodeterminació". El text també ha estat subscrit pel Consell per la República, l'AMI, Amnistia i Llibertat i La Intersindical, entre altres.

Al costat del president d'Òmnium, Xavier Antich, hi havia els principals dirigents d'ERC i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull, que han participat de la fotografia de família. El text, que defineix l'amnistia com una "conquesta col·lectiva" i diu que és el primer pas a la desjudicializació definitiva del Procés, l'ha llegit l'activista mallorquina Antònia Maria Dols.

"L'amnistia és una victòria arrencada a l'Estat"

"L'amnistia és una victòria arrencada a l'Estat, que ha situat de nou el conflicte d'allà on no hauria d'haver sortit mai: el terreny polític", remarca el text signat per tots els actors presents en el acte, que sostenen que la llei és un "pas més" en la "resolució democràtica del conflicte".

"L'aplicació immediata de l'amnistia és un reconeixement inequívoc que la repressió no permetrà resoldre el conflicte i un acte de reparació als milers de catalans que han estat perseguits, investigats, encausats, inhabilitats, multats, empresonats i obligats a exiliar-se pel simple fet d'exercir drets fonamentals i defensar el dret a l'autodeterminació", subratlla el document.

La llei, diu el manifest, és una "conquesta" fruit de l'esforç "col·lectiu", de la "perseverança" de la societat civil i també de la "determinació democràtica" del sobiranisme. El text també reivindica el suport de centenars d'entitats que van formar part de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació. "La seva aprovació és, per tant, l'evidència que la necessària pluralitat i diversitat internes del moviment no han de ser impediments per a la defensa i la consecució d'objectius compartits", apunta el document.