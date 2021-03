L'independentisme surt al carrer per donar suport als presos i exiliats

L'independentisme ha tornat a sortir el carrer el dia en què s'han conegut dues notícies que afecten els presos polítics i els exiliats: d'una banda, el Suprem ha revocat, per segona vegada, el tercer grau als presos polítics, que ja han tornat a ingressar al centre penitenciari de Lledoners. De l'altra, el Parlament Europeu ha aprovat la retirada de la immunitat parlamentària a l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín. Aquest vespre, Òmnium Cultural ha organitzat un acte breu a les portes de Lledoners en què els sis presos -tots menys Josep Rull, que té un permís i hi tornarà aquest dimecres- han denunciat la repressió i han reclamat com a única solució l'amnistia. Hi ha hagut concentracions de suport arreu del país, entre les quals a Barcelona, Girona, Vic, Arenys de Munt, Vila-seca i Canet de Mar.

Els sis presos, tots menys Rull, que té un permís, ja han tornat a ingressar a Lledoners

Minuts abans d'entrar a Lledoners, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha agraït la presència dels concentrats a les portes de la presó i ha afirmat que es tractava d'una "convocatòria improvisada però no poc esperada". Cuixart ha remarcat que "no és un dia per la tristor" sinó per la "dignitat" i ha expressat el seu suport als exiliats. "No renunciarem mai a l'exercici de drets fonamentals", ha reblat. El president d'Òmnium ha remarcat que "no serveix cap solució que no sigui global, que no sigui l'amnistia" i ha afirmat que no aconseguiran "fragilitzar" els presos.



L’exconseller Joaquim Forn també s’ha referit a la "dignitat" amb què reingressen a la presó i ha remarcat que només en sortiran per la "lluita" i no per gestos polítics. Per la seva banda, l’exconseller Raül Romeva ha dit que entren "amb el cap ben alt" i la "consicència absolutament tranquila" i s’ha mostrat convençut que "tot això paga la pena". Jordi Turull ha volgut incidir en què els jutges no poden alterar els resultats de les urnes i ha fet una crida a la unitat de l’independentisme. L’actual secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha recordat que l’independentisme va tornar a guanyar a les eleccions del 14-F. "Ens tanquen perquè tenen por, perquè cada dia som més forts", ha finalitzat l’exvicepresident Oriol Junqueras.



Aquest dimarts el jutjat de vigilància penitenciària ha retirat el tercer grau als set presos polítics de Lledoners, després que ho demanés la Fiscalia. Inicialment no els va suspendre aquest règim de forma cautelar, com demanava el ministeri públic, però ara, analitzant el fons de la qüestió sí que ho ha fet. Els presos no podran sortir del centre com fins ara ni passar els caps de setmana a casa, però sí que podran acollir-se als permisos als que tenen dret en haver complert més d'una quarta part de la condemna.

Concentracions arreu del país

Una de les convocatòries en solidaritat amb els represaliats és la que s'ha fet a l'avinguda Meridiana de Barcelona, que ha aprofitat l'acció que ja fa 365 dies que es fa per reivindicar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Unes 200 persones s'han concentrat al mateix indret de cada dia des de ja fa més d'un any, tot i l'aturada pel confinament. Una altra de les concentracions ha tingut lloc a la plaça del Vi de Girona, on unes 250 persones han respost a la convocatòria unitària.



També hi ha hagut reivindicacions a la plaça Sant Jaume de Barcelona i a places de municipis d'arreu de Catalunya com ara Banyoles, Vic, Arenys de Munt, Vila-seca, Canet de Mar i Berga, entre d'altres.