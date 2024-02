L'Irídia Fest, el festival que combat la radicalització de l'odi a través de la cultura i la música

Després de l'èxit de la primera edició del festival de cultura i drets humans Irídia Fest, que es va fer ressò de la història de Keith LaMar, un pres condemnat a mort per un crim que no va cometre, aquest cap de setmana arriba la segona. Sota el lema Denunciem l'inacceptable. Imaginem el desitjable, enguany el Centre de Drets Humans Irídia ha programat cinc propostes escèniques per combatre la radicalització de l'odi a través de la cultura i la música.

Són actuacions d'artistes locals i internacionals que tindran lloc al llarg de tot el cap de setmana a l'escenari de la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Enguany, com a novetat, aquest divendres es projectarà el vídeo d'Open Letter to Pablo Hasél, una col·laboració entre el pianista Albert Marquès, el raper Samuel Omare i Say It Loud Records en commemoració del tercer aniversari de l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél.

Divendres també serà el torn de l'espectacle de teatre No soy tu gitana, de Silvia Agüero. No és un monòleg, sinó un diàleg teatral sense pretensions de desconstruir a ningú. Més d'una hora d'història, riures, canvis de vestuari, cant, ball i alguna maledicció. L'obra es tancarà amb una actuació del duet flamenc Rafael Perona, guitarrista i president del Centre Cultural Gitano de La Mina, i Carmen Amador, tots dos habituals als tablaos més coneguts de Barcelona.

Dissabte serà el torn de la música amb el conjunt de salsa i música afrocubana Tarquim y Los Metales Preciosos; Lapili i els seus ritmes dancehall i afrobeat; la banda de Londres Dowdelin, que portarà el seu afrofuturisme crioll amb arrels a Guadalupe, Martinica i Armènia; i acabarà amb una festa de reggaeton, dancehall, dembow i hip-hop amb una mirada underground i anticomercial de la mà de La Bulla Perreo!! Jahzzmvn & Aceitunas Negras.

El festival reivindica el paper de la cultura per a crear imaginaris compartits capaços de transformar la realitat que ens envolta i, alhora, ajuda a finançar el servei d'atenció i denúncia (SAIDAVI) d'Irídia, garantint-ne la gratuïtat.