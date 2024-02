La bogeria del carnaval encara no ha acabat, ja que desenes de poblets d'arreu del país acullen aquest cap de setmana les seves particulars rues de carnaval. A banda, el Parc Astronòmic del Montsec obre les seves portes aquest divendres amb experiències en 3D, també comença el festival del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia i Lleida acull l'Animac, la Mostra de Cinema d'Animació de Catalunya. Et proposem vuit plans d'oci i cultura per fer aquest cap de setmana.

El Palau Robert homenatja Núria Feliu

El Palau Robert ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Núria Feliu al Palau que es podrà veure fins al 19 de maig. La mostra busca trencar amb la imatge de Feliu "com la tieta de Catalunya" i reivindicar els 50 anys de carrera musical. En un recorregut per cinc ambients, la mostra s'endinsa en la vida i obra de l'artista i aborda els seus orígens artístics, la seva eclosió i consagració, conreant tots els estils i sent part activa de la vida cultural i social del seu temps.

Comissariada per Òscar Dalmau i amb un guió de Julià Guillamón, l'exposició repassa com el nom de l'artista singular es relaciona amb la reivindicació de la música viva, la defensa de la llengua, els moviment socials de barri i a la lluita antifranquista.

L'exposició, que recrea un particular escenari on el visitant se sent entre bambolines, ofereix nombroses produccions audiovisuals, retalls de diaris, pòsters, fotografies, cartells i anuncis. Entre el material inèdit que s'hi pot veure hi ha programes dels arxius de Televisió Espanyola on es pot veure Feliu l'any 1971 cantant en anglès al costat del trio de Tete Montoliu o Núria Feliu cantant i tocant el piano, una imatge que es va repetir poc posteriorment.



Sâlmon Festival 2024 a Barcelona

Aquest dijous es dona el tret de sortida del Sâlmon Festival 2024 a Barcelona. La 12a edició del festival d'arts vives s'allargarà durant 10 dies en set espais de la ciutat –La Caldera, el Mercat de les Flors, el MACBA, l'Antic Teatre, Cordova, El Dorado-Societat Flamenca Barcelonesa i la Sala Upload–, amb 15 propostes coreogràfiques contemporànies amb un rerefons de fort component polític, amb la creació local i internacional. Un programa que considera la dansa i la coreografia contemporànies en les seves dimensions poètica i política.



Parc Astronòmic del Montsec

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) d'Àger (Noguera) inaugura una nova temporada aquest divendres amb novetats que proposen experiències en 3D úniques al món amb recreacions del cel actual o de qualsevol època, així com reproduccions de pel·lícules a 6K. D'aquesta manera, el públic gaudirà d'una immersió visual completa amb una navegació virtual per l'espai en dues i tres dimensions. A més, el PAM ha implementat un sistema de resposta dels visitants, per tal que interactuin durant les sessions.

Una altra de les novetats de la nova temporada del PAM és un sistema interactiu amb 8 botons únic a l'Estat, per tal que els visitants puguin intervenir i prendre decisions durant el transcurs de les activitats que es desenvolupen al planetari.

Els Vespres d'Hivern 2024

En el marc del cicle de concerts gratuïts Vespres d'Hivern 2024, aquest divendres actua el cantant, pianista i compositor Bru Ferri, que presentarà el seu nou doble àlbum creat a partir de poesies de joventut de Federico García Lorca i lletres pròpies: una aproximació al flamenc fusió des de la cançó d'autor i popular espanyola i catalana.



Irídia Fest: Drets humans i cultura

Després de l'èxit de la primera edició, el Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia presenta la segona edició del festival del mateix nom aquest cap de setmana a la sala Paral·lel 62, sota el lema Denunciem l'inacceptable. Imaginem el desitjable amb la voluntat de crear un espai de trobada i celebració, on parlar de propostes culturals de denúncia, crítiques i transformadores.

El cartell d'aquesta 2a edició està format per la peça de teatre No soy tu gitana de Silvia Agüero; el duet flamenc de Rafael Perona i Carmen Amador; i les quatre actuacions musicals de Tarquim y Los Metales Preciosos, Dowdelin, Lapili i La Bulla Perreo!! Jahzzmvn & Aceitunas Negras.



Concert familiar de Xiula a Reus

El Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp) acull un concet familiar de Xiula, que presentarà el seu nou disc Babynova. Es tracta d'una experiència d'animació musical que convida a les famílies a engrescar-se amb la música. Xiula el formen quatre músics i educadors que han revolucionat l'animació infantil.



Recentment va estrenar un videoclip per conscienciar els menors sobre el seu cos i sobre els abusos sexuals. La cançó, titulada El meu cos és meu, es va presentar fa un mes i mig en el marc de l'acte d'inauguració de les noves instal·lacions de Barnahus, la unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abús sexual de la Generalitat.



Animac: Mostra de Cinema d'Animació de Catalunya

L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, torna enguany amb el lema Diversity, amb el que celebrarà la diversitat en tot l'espectre de manifestacions animades, amb varietat d'identitats de gènere, orientacions sexuals i habilitats físiques i cognitives. El certamen acollirà, entre altres, cinc premières mundials i reconeixerà la trajectòria i el talent de l'artista visual donostiarra Isabel Herguera, el director i animador britànic Barry Purves o la dibuixant catalana Roser Capdevila.

En el marc de les seccions oficials, es projectarà A Kind of Testament del director Stephen Vuillemin, inclòs en la shortlist dels premis Oscar o D'une peinture... à l'autre del director suís Georges Schwizgebel. També hi haurà espai per visualitzar anime japonès.



Visita guiada 'Tresors del Monestir'

El Museu Arqueològic de Banyoles i l'Ajuntament de Banyoles organitza una visita guiada al Monestir de Sant Esteve sota el nom Tresors del Monestir per descobrir dues de les peces molt destacables del gòtic català que alberga el monestir de Sant Esteve de Banyoles, origen de la vila: el retaule de Santa Maria de l'Escala i l'arqueta de Sant Martirià. Aquestes joies del segle XV articularan la visita que permetrà conèixer també com era la vida al monestir.