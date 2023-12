L'ONU demana a l'Estat que protegeixi la immersió davant de les sentències judicials contràries

La mateixa setmana que eurodiputats de formacions de dreta i d'extrema dreta han visitat dues escoles del Baix Llobregat per analitzar l'immersió lingüística, l'ONU ha fet públic un informe en què ha demanat a l'Estat que protegeixi el model davant de les sentències judicials contràries, com la que obliguen diversos centres a impartir el 25% de les classes en castellà. L'han presentat diverses entitats aquest dijous la Parlament de Catalunya.

Es tracta de l'informe del relator especial de l'ONU pels afers de les minories, el canadenc Fernand de Varennes, que alerta l'Estat que les sentències contra el català a l'escola poden vulnerar la normativa internacional de protecció de les minories lingüístiques. Fernand insta Espanya a prendre mesures contra la desprotecció de la llengua catalana.

L'informe ve d'una petició de fa dos anys i d'una visita del relator el 2019, que demanava a l'Estat que respongués en dos mesos, però Espanya no ho ha fet, i ho haurà de fer davant del nou relator, el suís Nicolas Levrat. El document inclou un annex de quatre pàgines amb tota la normativa internacional que protegeix les minories lingüístiques i que l'Estat podria estar incomplint.

"Preocupació seriosa" per la situació del català a l'escola

En l'informe, el relator mostra la seva "preocupació seriosa" per la situació del català en el sistema educatiu. Les entitats -Plataforma per la Llengua, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el sindicat de docents Ustec-STEs, la Intersindical-CSC, Fundació Escola Valenciana, Sine Qua Non i Language Rights- apunten que el document és "clar i directe" i asseguren que reduir l'ús del català a les escoles comportaria el risc que els alumnes d'entorns castellanoparlant no aprenguessin el català.

Varennes considera que la Constitució espanyola no protegeix prou les minories lingüístiques i no s'ha adaptat suficientment als mecanismes internacionals de protecció. Així, com a exemple, recorda que no inclou la llengua com un dels possibles motius de discriminació.