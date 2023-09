Un relator de l'ONU considera "una forma de discriminació" denegar l'oficialitat del català

El relator especial de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) sobre qüestions relatives a les minories, Fernand de Varennes, creu que denegar l'oficialitat del català és "una forma de discriminació" segons el dret internacional. "No acceptar una llengua [sense motius justificats] vol dir que s'estan denegant beneficis", ha assegurat des del Parlament Europeu, en el marc d'un acte organitzat aquest dimarts per Plataforma per la Llengua.

L'acadèmic ha instat la Unió Europea a tractar "de manera respectuosa" els parlants de català, gallec i basc, remarcant que la diversitat lingüística és un dels trets distintius dels vint-i-set. "Acceptar-les reforçaria el lema d'units en la diversitat'", ha manifestat des de Brussel·les, després que s'ajornés la votació sobre l'oficialitat.

Els tractats de la UE i els de les Nacions Unides "tenen diferents sensibilitats" pel que fa a la defensa de les llengües, un fet que pot arribar a denotar "cert menyspreu" envers alguns parlants, sosté el relator. "Fora dels tractats de la UE, sembla que hi ha molt poca protecció per a les llengües de la Unió", ha afegit.

El responsable veu així "lògic" tractar aquells que utilitzen el català, el basc i el gallec "de manera respectuosa, tal com es fa en milers de maltesos i irlandesos", ciutadans que també formen part de la UE. En aquests casos, tenen el seu idioma reconegut oficialment, malgrat sumar menys parlants.

Encara en relació amb l'oficialitat, l'acadèmic ha agraït la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'ús del català, el basc i el gallec al Congrés dels Diputats. "És un bon pas, perquè normalitza la realitat demogràfica del país", ha celebrat.

Campanya en marxa

L'acte s'ha celebrat just una setmana després que els estats de la Unió Europea decidissin ajornar la votació sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec. Diversos estats van demanar anàlisis jurídiques i de costos per conèixer amb més detall les conseqüències del seu vot, però cap dels socis comunitaris va vetar la proposta presentada per la presidència espanyola.

Plataforma per la Llengua manté la campanya internacional del #SayYes per reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea, que compta amb el suport de diverses personalitats que han enviat missatges a governs com el de França o el de Suècia. L'entitat confia que l'Estat "negociï i convenci els estats membres al llarg dels pròxims dies" i sotmeti la qüestió a votació el pròxim 24 d'octubre, quan se celebrarà un nou Consell d'Afers Generals a Luxemburg.