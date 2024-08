L'operatiu policial per capturar Puigdemont paralitza les principals carreteres de Catalunya 

Dijous caòtic a les principals carreteres de Catalunya per la fugida de l'expresident Carles Puigdemont després de la seva breu intervenció al passeig Lluís Companys en el seu retorn a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra ja han aixecat l'operatiu Gàbia per localitzar i executar l'ordre de detenció vigent per delictes de malversació contra l'expresident. Ho ha fet quatre hores després d'activar-lo i sense la seva detenció. La policia catalana ha detingut un agent del cos per suposadament col·laborar en la fugida de Puigdemont del centre de Barcelona.

Després del seu discurs al passeig Lluís Companys s'esperava que una comitiva de càrrecs polítics i simpatitzants independentistes escortés l'expresident fins al parc de la Ciutadella, però en comptes d'això hauria pujat a un cotxe blanc que l'esperava a prop de l'escenari. Aleshores els Mossos li han perdut la pista. Poc després, la policia catalana ha arrestat el propietari del vehicle amb el que ha fugit que també és mosso.

Els Mossos han fet controls a molts vehicles que sortien cap a França a la frontera de la Jonquera a l'AP-7 i al Pertús, a la N-II, cosa que ha provocat llargues cues. Miren l'interior de cotxes, furgonetes i camions amb matrícula espanyola fins i tot obrint el maleter. Hi ha hagut retencions a les entrades sud i nord de la ciutat, a més de la frontera amb França.

Retencions a les entrades sud i nord de Barcelona

Segons Trànsit, hi ha hagut retencions a la ronda Litoral entre la Barceloneta i la Zona Franca en sentit Llobregat i entre Rambla Prim i Bon Pastor en sentit Besós. També a la ronda de Dalt entre Sent Gervasi i Esplugues en sentit Llobregat i entre la Vall d'Hebron i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs. A la B-23 s'ha originat 1 quilòmetre de retenció a Esplugues i 4 quilòmetres més entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell. A l'AP-7 a la Jonquera també s'han fet controls als vehicles que van cap a França.

Paral·lelament, a la Ciutat de la Justícia de Barcelona també s'ha muntat un dispositiu de seguretat per si Puigdemont fos detingut a la capital catalana i hagués de ser traslladat al jutjat de guàrdia corresponent abans de comunicar-ho al Tribunal Suprem. Per evitar aldarulls de possibles manifestants independentistes, les dues entrades del complex judicial estan envoltades de tanques de seguretat i vigilades per antiavalots dels Mossos d'Esquadra.

La intenció de la policia era fer una operativa similar a la detenció de l'exconsellera Clara Ponsatí quan va tornar a Catalunya. En aquell moment, Ponsatí va arribar a Barcelona, va fer una roda de premsa i va ser posteriorment, mentre caminava pel centre de la ciutat, que un agent de paisà la va detenir per portar-la davant del jutge.