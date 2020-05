L'oposició acusa el Govern d'haver actuat "tard" i "malament" amb la gestió de les residències durant la pandèmia

Els grups de l'oposició han retret al Govern que l'actuació amb les residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19 va arribar "tard" i "malament" i han demanat constituir la comissió d'investigació per aclarir què va passar i amb què es va fallar. La majoria de grups han reconegut el "deteriorament" que pateix el sector fruit de les retallades dels últims anys però han acusat l'executiu català d'"inacció". Ciutadans (Cs), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Catalunya En Comú Podem (CatECP) i el Partit Popular de Catalunya (PPC) han lamentat que en determinats municipis s'intentés evitar que unitats de la UME desinfectessin residències. Junts per Catalunya (JuntsxCat) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han avalat la comissió però han demanat parlar del model i han acusat el Govern espanyol d'haver condicionat la pandèmia amb la compra centralitzada de material sanitari protector.

La diputada de Ciutadans Noemí de la Calle ha denunciat que els residències de gent gran pateixen "falta de personal" i "poca dotació pressupostària" i que el "deteriorament" que pateixen és conseqüència de la "inacció" de la Generalitat. La formació liberal ha argumentat que amb la pandèmia de la covid-19 han aflorat aquestes mancances i també una actuació del Govern "tard" i "malament". Per això, ha demanat vetllar per aquells que necessiten més protecció i constituir la comissió que ha d'aclarir qui han estat els responsables de decisions "errònies". "Qui va prohibir la desinfecció de certs centres per efectius de la UME?", ha preguntat.

El diputat del PSC-Units Raül Moreno ha justificat constituir una comissió d'investigació per "consensuar" solucions, saber que ha passat en els últims mesos i com s'ha de gestionar si es produeix un nou rebrot. El socialista ha lamentat que membres del Govern hagin dit que la comissió d'investigació és una "politiqueria" i ha defensat poder-ne parlar.

Moreno ha conclòs que la gestió de la pandèmia en residències que ha fet el Govern ha estat "inadequada" i que en alguns casos s'ha actuat "tard" i "sense criteri". També els ha retret haver impedit accions de desinfecció per part de membres de la UME. Finalment, ha dit que no és que l'oposició vulgui "desgastar" el Govern sinó que aquest "es desgasta sol". "A la guerra del coronavirus i hem d'afegir la guerra entre els membres del Govern", ha criticat.



Des de CatECP, la diputada Marta Ribas ha coincidit que l'actuació del Govern ha anat "tard" i "malament" i que després d'un període de retallades "plovia sobre mullat". Ribas ha defensat impulsar la comissió per conèixer la gestió que s'ha fet, posar llum i fer justícia i veure quines lliçons cal extreure'n. Ribas ha dit que els comuns volen parlar del model de les residències i fer-ne propostes.

Els comuns han plantejat diverses propostes de millora com mantenir l'atenció sanitària de les residències a mans de l'atenció primària, incrementar el pressupost, controlar els nous recursos que s'hi destinin, mantenir a la xarxa pública aquelles residències intervingudes, desmercantilitzar el sector, impulsar una llei de concertació pública i reforçar el servei d'atenció domiciliària.



El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha insistit que la situació complicada de les residències ja existia abans de la pandèmia i que hi havia els elements per veure que es podia produir un "col·lapse". Ha defensat parlar sobre un nou model, analitzar quines decisions han aprofundit o evitat la crisi. Aragonés ha dit que no són partidaris d'una gestió privada de les residències perquè sense gestió pública "s'escanya" als treballadors o al servei.

Des del PPC, Santi Rodríguez ha demanat celebrar la comissió d'investigació per veure què s'ha fet malament i si hi ha responsables. Ha demanat tenir informació i poder "corregir" el "desastre" que s'ha produït. També ha dit que calia ajuda de tothom, inclosos els militars, per abordar una crisi com la del covid-19.



Per la seva banda, els grups que donen suport al Govern, JxCat i ERC, han donat suport a la tasca feta per l'executiu durant la pandèmia. La diputada d'ERC Marta Vilalta ha vist amb bons ulls analitzar, ser transparent i actuar amb responsabilitat. Però ha demanat anar més enllà i parlar del model de les residències. Ha dit que ERC no qüestiona la comissió d'investigació sinó el moment que es vol celebrar, enmig de la pandèmia. Vilalta ha dit que s'ha de parlar de tot i també de com va afectar la compra centralitzada de material sanitari des de l'Estat.

Al seu torn, Josep Maria Forné (JxCat) ha argumentat que la pandèmia ha estat "excepcional" i que no es podia preveure. Forné ha dit que el finançament baix és una de les "causes" de la situació que s'ha viscut a les residències així com la gestió centralitzada. El diputat ha avalat la comissió d'investigació i ha demanat que també s'hi pugui parlar del model de futur. Des de JxCat han demanat més atenció sanitària per les residències, l'equiparació dels salaris i condicions laborals de les residències públiques i privades i que les residències no deixin de ser "llars de vida".