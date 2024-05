L'oposició de l'Hospitalet acusa Núria Marín d'abandonar la ciutat en el seu pitjor moment

L'oposició a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha carregat amb duresa contra l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, que el pròxim 15 de juny deixarà el càrrec després de 16 anys, i serà rellevada per David Quirós. La decisió es va filtrar dimecres als mitjans de comunicació i la batllessa n'ha informat aquest dijous als grups municipals en una junta de portaveus: s'hi ha reunit durant escassos minuts per anunciar-los el que era un secret a veus a la ciutat.

El cap de l'oposició i portaveu d'ERC, l'exregidor socialista Jaume Graells, assegura que els darrers anys han estat "estèrils" per a la ciutat. "El seu llegat és una ciutat més bruta i insegura", afegeix la portaveu del PP, Sònia Esplugas. Des dels comuns, Manuel Domínguez afirma que aquests problemes s'han convertit en "estructurals". Tots tres coincideixen a dir que la "fugida" de Marín arriba en el pitjor moment per a la ciutat.

"La situació és tan greu que requeriria solucions extraordinàries, però hi ha un problema que és Vox", admet el portaveu republicà, que no amaga la possibilitat d'arribar a acords "antinatura" amb altres formacions, com el PP, però no amb la formació d'ultradreta. "És una barrera i el PSC té l'alcaldia gràcies a això", afegeix. També ho té clar la portaveu popular, que se situa ja en l'horitzó 2027 i en les seves expectatives electorals.

ERC considera que l'alcaldessa "marxa tard i malament", apuntant que hauria d'haver deixat el càrrec quan va esclatar el cas del Consell Esportiu. Els comuns també acusen el PSC d'haver fet polítiques en benefici dels interessos de les grans empreses, mentre s'han "agreujat" els problemes de convivència, seguretat i neteja als barris més poblats del nord. Coincideix en el diagnòstic el PP, que veu l'Hospitalet com una ciutat "amb més problemes socials".

Populars i republicans també lamenten que Marín hagi ostentat càrrecs de responsabilitat fora de la ciutat, com el de presidenta de la Diputació de Barcelona entre 2019 i 2023, sent actualment també senadora. Graells critica que hagi estat "més fora que dins", i que fins i tot s'ha canviat el dia del ple "perquè pogués anar al Senat". El líder municipal d'Esquerra assegura que entretant l'alcaldessa "ha venut fum" i li recorda que "cada campanya electoral ha soterrat les vies del tren", mentre el projecte encara no s'ha acabat.

David Quirós, el relleu

La seva renúncia al càrrec era una decisió presa feia temps i ara ja hi ha data per a la seva marxa. Serà el 15 de juny en un ple extraordinari que es convocarà a dos quarts d'una del migdia i que servirà per posar fi a un cicle de setze anys. Agafarà les regnes del consistori un altre regidor socialista, David Quirós: tot i no tenir majoria absoluta, l'aritmètica fa impossible un pacte que pugui desbancar el PSC.

Els comuns confien que més enllà d'un canvi de nom hi hagi també un canvi de polítiques, que s'allunyi de l'estil de Marín, però també de l'exalcalde Celestino Corbacho. Des d'Esquerra no hi tenen cap esperança: Graells assegura que la "reacció" que necessita la ciutat "no la pot liderar el PSC ni cap dels seus candidats". Pel portaveu republicà, Quirós ha fet una gestió "molt negativa" en les àrees d'Educació i Cultura.