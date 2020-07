Lectures per viure un Sant Jordi d’estiu amenaçat pel coronavirus

No queda una altra que acostumar-se a conviure amb l’amenaça d’una pandèmia que ha colonitzat el món. La impotència i l’amargor del passat 23 d’abril s’han transformat en ganes de no llençar la tovallola. Ningú es vol resignar a perdre la il·lusió que desperta un dels dies més especials de l’any. Malgrat els rebrots del coronavirus en algunes parts de Catalunya que han obligat a suspendre actes i les parades del centre de Barcelona, les incerteses i els desacords, les llibreries obriran aquest dijous amb esperit de Sant Jordi i prou farcides de novetats. Així que els lectors àvids de nous títols on capbussar-se tenen un munt d’opcions per triar i remenar. Aquí us oferim algunes propostes per fer submarinisme entre lletres.

NOVEL·LES

‘Atrapa la llebre’, Lana Bastašic (Periscopi)

Si la guerra de Bosnia i els conflictes dels Balcans t’interessen, i les històries que sorgeixen dels viatges en cotxe també, la novel·la de Lana Bastašic, reconeguda internacionalment, t’atraparà. Retrobaments, traumes i la teranyina d’un conflicte que segueix viu al cor d’Europa.

‘La teva ombra’, Jordi Nopca (Proa)

Si t’agraden les novel·les que tot aixecant somriures esgarrapen la consciència, la història dels dos germans que planteja Jordi Nopca és per a tu. Murri de mena, Nopca construeix un calidoscopi narratiu molt ben cimentat on exhibeix una vegada més el seu talent literari.

‘Mur fantasma’, Sarah Moss (Angle Editorial)

Si t’agraden les històries filades per la tensió i el misteri i els finals inesperats, la novel·la de Sarah Moss et portarà al nord d’Anglaterra, on una família peculiar participa en una acampada on del que es tracta és de connectar amb els habitants de la Gran Bretanya a l’edat del ferro. Una època marcada per la violència i uns rituals colpidors.

‘Reis del món’, Sebastià Alzamora (Proa)

Si t’agraden les grans novel·les europees, els ‘Reis del món’ de Sebastià Alzamora t’atraparà. A través de dos mallorquins de magnitud universal: Joan Mascaró i Joan March, Alzamora aborda temes també universals com l’estupidesa humana o la recerca de la llibertat. I ho fa posant-se a la pell d’aquests dos protagonistes contraposats, que malgrat tot, busquen el diàleg.

‘Boulder’, Eva Baltasar (Club Editor)

Si vas llegir ‘Permagel’ i esperaves amb ànsia una novel·la d’Eva Baltasar estàs de sort. Baltasar ha tornat a crear una protagonista de les que fan rumiar. La Boulder és una dona solitària que fa de cuinera en un mercant fins que coneix a una dona i li canvia la vida. Un esperit lliure contra les cordes.

CONTES

‘Cavalcarem tota la nit’, Carlota Gurt (Proa)



Si prefereixes els glops curts i contundents a les begudes llargues o escumoses, Cavalcarem tota la nit t’agradarà. És un recull de contes potent, filat per una mena de corrent subterrània de rebel·lió i d’inconformisme, i d’algunes idees obsessives, amb una conclusió comú: projectar no serveix per a res.

‘Els homes invisibles’, Joan Perucho (Comanegra)

Si tens curiositat per l’univers de Joan Perucho, de qui enguany se’n celebra el centenari del seu naixement, pots començar pel volum editat per Comanegra que reuneix 'Diana i la mar Morta' (1953) i 'Cendres & diamants' (1989). Aquesta mena de proses, poema, de petits contes, son un tast excel·lent del particular món de Perucho, sempre il·luminat i fantàstic.

‘Apunts personals’, Emili Pine (L’Altra Editorial)

Si consideres que les barres de bar son un escenari propici per les converses llargues, el to de l’Emili Pine t’agradarà. Aquest volum és un recull d’assajos on l’autora es capbussa en les seves vivències vitals per reflexionar sobre temes, incòmodes per alguns, com l’avortament, la infertilitat, l’alcoholisme o el feminisme.

‘Nits d’estiu’, diversos autors, (Univers)

Si t’agraden els contes, l’editorial Univers després d’haver debutat amb Barcelona suites ara aposta per un recull d’autors diversos on autors com Roc Casagran, Clara Queraltó o Llucia Ramis evoquen nits d’estiu d’aquelles que voldríem reviure, o potser no, però nits d’estiu inobidables.

POLÍTICA, HISTÒRIA I AUTOBIOGRAFIES

‘Fills de la vuitena’, Ferran Dalmau i David Sancho (Pagès Editors)

Si vols saber més de l'esquerra independentista a Catalunya, aquest llibre condensa 50 anys d’història d’aquest moviment a l'Aran, els Pirineus i Ponent. El naixement del Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) l’any 1969 ha estat considerat com la llavor de l’independentisme als Països Catalans.

‘A propòsit de no res’, Woody Allen (Alianza Editorial)

Si de vegades tens la sensació de viure dins un guió de Woody Allen ja pots llegir la seva autobiografia en català. Una bona manera de passejar per la trajectòria professional i personal del creador d’'Annie Hall' o 'Match Point'.

‘Catalunya zona cero’, Quico Sallés (Rosa dels Vents)

Si durant els mesos de confinament t’hauria agradat conèixer més històries de les que recollien al TN, el periodista Quico Sallés ha voltat pel territori i ha recollit una crònica que convida a la reflexió sobre el que ens espera.

‘Nova il·lustració radical’, Marina Garcés (Anagrama)

Si penses que la nostra civilització està en crisi, i et preocupa la disjuntiva de la pèrdua de llibertats en favor d’una seguretat general, aquest nou llibre de Marina Garcés t’interessarà. La filòsofa parla de les noves fomes d’opressió, i aposta per una il·lustració radical per combatre l’autoritarisme o el fanatisme.

POESIA

‘Parallel Rivers’, Màrius Torres (Editorial Fonoll)

Si tens pendent la lectura de Màrius Torres, aquesta antologia bilingüe, en català i en anglès és una bona porta d’entrada al món poètic de Torres. El llibre recull una selecció de poemes escrits entre el 1935 i el 1942 a cura de Sam Abrams. La Guerra Civil, l’exili, l’amor, la malaltia i la mort son els temes protagonistes.

‘Ameba’, Anna Gual (Llibres del Segle)

Si busques noms entre la poesia catalana actual, el d’Anna Gual destaca amb força. El seu darrer llibre ha merescut la darrera edició del Premi Cadaqués a Rosa Leveroni, i en ell ha optat per parlar de la maternitat sense filtres i des de diferentes punts de vista, també des de l’interior de l’úter.

‘El Nus la flor’, Enric Cassasses (Edicions Poncianes)

Si busques un bàlsam contra la hipocresia i el cinisme, aquest és el teu poemari. La d’Enric Cassasses, darrer premi d’Honor de les Lletres Catalanes, és una de les veus més genuïnes de la literatura catalana, i en aquest llibre ens convida a "Viure bulllint i sense evaporar-nos". Aquí, Cassasses trenca motllos per servir-nos un bocí de llibertat.

‘Cançó per fer camí’, Maria Mercè Marçal (Sembra Llibres)

Si ets fan de Maria Mercè Marçal i vols regalar un llibre seu, aquest àlbum il·lustrat per Carolina T. Godina de 'Cançó de fer camí' és una joia. A banda, les paraules de Marçal segueixen vigents i a partir del "Vols venir a la meva barca?" s’enceta un diàleg sobre valors tant bàsics com la igualtat o la solidaritat, i el paper fonamental que juguen les dones.

PER LA MAINADA

‘Contes infantils de Mercè Rodoreda’, (Baula edicions)

Mercè Rodoreda és un dels tòtems de la literatura catalana, i també va escriure per als més menuts. Aquest àlbum il·lustrat reuneix quatre contes on hi apareixen bruixes, animals molt particulars i paisatges florits. Una bona manera de plantar l’interés per la Rodoreda en els lectors més petits.

‘Els contes de fantasmes de l’avi’, James Flora (Blackie Books)

Les històries de por agraden a la mainada, encara que després vinguin malsons… i aquest llibre demostra que les històries de terror també són per a la canalla i que explicar-les en família poden ajudar a passar una bona estona.

‘Faules d’Isop’, Blackie Books

Els clàssics son clàssics perquè perduren, i les faules d’Isop segueixen essent meravelloses. Tortugues que corren, pastorets bromistes, una rata de ciutat, una guineu amb problemes… Aquest volum ofereix l’obra més universal d’Isop repensada per Elli Woollard i il·lustrada per Marta Altés. Una delícia.