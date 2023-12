Les ATM de Girona, Lleida i Tarragona també apugen les tarifes del transport públic 

Les tarifes del transport públic a Girona, Lleida i Camp de Tarragona també s'apujaran l'any vinent, concretament ho faran un 3%, el que suposarà un increment d'entre 15 i 50 cèntims en les T-10 en funció de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM).

Aquest divendres també s'ha acordat mantenir la reducció del 50% del preu dels abonaments multiviatge durant tot el 2024. La Generalitat, a través de les ATM, manté l'aportació del 20% de bonificació, mentre que el govern espanyol ha prorrogat la seva aportació del 30%. Les noves tarifes entraran en vigor a partir del 15 de gener i els títols adquirits fins al 14 de gener caducaran el 30 d'abril, per permetre l'aprofitament dels títols.

El director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, insisteix que l'increment de les tarifes es farà "per sota de l'IPC" per compensar els diferents factors econòmics del context actual, com ara l'augment del cost dels carburants o la forta descompensació financera dels operadors per l'efecte de la pandèmia. Aquesta actualització de preus es fa després de tres anys congelant les tarifes en el sector del transport públic.



A Girona, on més puja el preu

En l'ATM de Girona, el preu per una T-10 és la que creixerà més, ja que per una zona passarà de costar 5,5 € a valdre'n 6, mig euro més que aquest 2023. Aquesta tarifa és la bonificada amb el 50% entre les dues administracions. Si es compara el preu original suposa un euro més car el bitllet per fer deu viatges. En el cas de la T-10/30, el cost serà de 5 euros i la 50/30 (per fer 50 viatges en un mes) valdrà 17,5. La T-MES costarà 25 euros comptant la bonificació de la meitat del preu original.

En el cas de Tarragona, la T-10 serà només 15 cèntims més cara que aquest 2023 i passarà dels 6,15€ als 6,3. La targeta per fer 10 viatges en un mes costarà 5,15 euros, també 15 cèntims més cara que aquest any, i la T-50/30 valdrà 17,1€. Per altra banda, la T-MES passa de costar 23,3 a 24 euros.

La targeta per fer 10 viatges en una mateixa zona de Lleida també serà 15 cèntims més cara el 2024 en comparació amb el 2023, però segueix essent la més barata de Catalunya amb només 5,15 euros amb les bonificacions del 50% del cost. La T-10/30 valdrà 10 cèntims més (4,10) i la T-50/30 costarà mig euro més, arribant als 15,75€. Per últim, la T-MES costarà 20,7 i serà 60 cèntims més cara que aquest 2023.