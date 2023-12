Les noves tarifes del transport públic de Barcelona s'aplicaran a partir del 15 de gener

L'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) ha anunciat que les noves tarifes del transport públic de Barcelona no entraran en vigor el mateix 1 de gener. No serà fins al 15 de gener quan s'aplicaran els nous preus, que seran un 6,75% més cars que actualment. A la pràctica, un títol com la T-Casual d'una zona passarà dels 11,35 euros als 12,15 amb l'encariment.

Així mateix, l'ATM ha decidit que els bitllets comprats abans del 14 de gener no caducaran fins al 30 d'abril, per permetre que s'aprofitin al màxim. La T-verda i la T-16 mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.

Segons informa l'ATM, els títols encara vigents de 2022 que van prolongar la seva validesa tot aquest darrer any caducaran el 31 de desembre de 2023, i no es permetran bescanvis de títols de 2023 per a títols de l'any vinent, s'hagin fet servir o no.



L'ATM també ha decidit que la T-usual i la T-jove tinguin un descompte del 50% en el preu, com fins ara, després que l'Estat hagi confirmat que aportarà un 30% del bitllet.

Màxim històric d'usuaris

Les previsions de l'ATM indiquen que la demanda del transport públic de Barceloina pujarà durant l'any vinent. De fet, entre el desembre del 2022 i el novembre del 2023 es va marcar un nou màxim històric d'usuaris, amb 1.076 milions de viatges, superant les dades prèvies a la pandèmia.

En l'acumulat del 2023, entre gener i novembre, el conjunt de modes de transport junts superen amb 148 milions de validacions les del mateix període de l'any 2022 i se situen prop del 2,5% per sobre de la demanda de l'any 2019. Per això, la previsió és que el tancament de l'any pugui ser rècord.