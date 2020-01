El Consell Nacional d'ERC ha validat aquest dijous a la tarda l'acord amb el PSOE per permetre la investidura de Pedro Sánchez. Un 96,6% dels militants del partit han votat a favor del pacte, que planteja una taula de diàleg entre governs espanyol i català i una consulta posterior, en la qual la ciutadania de Catalunya podria votar per avalar o rebutjar el resultat d'aquesta negociació.



Minuts després de la cloenda del Consell, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha comparegut davant dels mitjans per valorar la decisió de la formació: "Aquest acord recull els consensos de país, que els conflictes polítics es resolen fent política, i recull l'acord de Govern per resoldre el conflicte polític entre iguals, amb llibertat de propostes i portant com a Govern de Catalunya la de celebrar un referèndum", ha defensat.



Aragonès, a qui aquest mateix matí Torra li ha comunicat que la taula de diàleg amb el PSOE no és una aposta de consens per a JxCat, ha afirmat que optar per aquesta via pot generar "costos polítics" a la formació però que considera que "val la pena aprofundir-la": "Cal explorar l'oportunitat, amb totes les prevencions, sense ingenuïtat, però amb la convicció que cal obrir camí. Aprofundir el diàleg no exclou la resta d'acció política que està fent l'independentisme".



Aragonès ha assegurat que la via del diàleg compta amb l'aval electoral de les darreres eleccions i enquestes: "ERC va anar a les eleccions amb una proposta clara: que els nostres diputats i senadors fessin inevitable la negociació".



Taula de diàleg "entre governs" en 15 dies i "reconeixement del conflicte polític"

L'acord entre el PSOE i ERC suposa refermar el canvi de rumb en la nomenclatura socialista sobre el conflicte territorial entre Catalunya i Espanya, que s'ha anat fent palès a mesura que les dues formacions negociaven la investidura. El primer punt s'aferma el "reconeixement del conflicte polític i l'activació de la via política per a resoldre-ho", una fórmula que, abans de les eleccions espanyoles del 10 de novembre, els socialistes havien evitat.



"Partim del reconeixement que existeix un conflicte de naturalesa política en relació al futur polític de Catalunya. Com qualsevol conflicte d'aquesta mena només es pot resoldre a través de vies democràtiques, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord, superant la judicialització del mateix", resa el text de l'acord entre ERC i el PSOE.

Així mateix, l'acord també contempla la ja anunciada creació d'una taula de diàleg entre governs; una taula que ja es va donar durant la darrera legislatura i que va veure la seva fi amb la polèmica de la figura del relator. "Són les institucions les que han de definir el contingut, amb llibertat absoluta per parlar-ho tot, qui ha de compondre les delegacions i quin ha de ser el calendari", ha dit Aragonès, en una interpel·lació al Govern de Torra.



Segons el document avalat, a la taula de diàleg ambdues delegacions podran aportar "amb llibertat de contingut les seves propostes" sense límit: "Tal com avui li he pogut traslladar al President, la nostra proposta és un referèndum sobre la independència. Anem a defensar-lo", ha dit el vicepresident.



I per garantir el compliment d'aquests acords, ERC i el PSOE es comprometen a validar-los "a través d'una consulta a la ciutadania de Catalunya, d'acord amb els mecanismes previstos o que puguin preveure's en el marc del sistema jurídico-polític", diu el text. "Quins seran aquests acords dependrà de la nostra capacitat negociadora", ha afirmat Aragonès. D'aquesta manera, els socialistes accedeixen a que se celebri una votació, sí, però sense determinar si aquesta plantejarà la independència de Catalunya, un fet que no agrada als socis de Govern d'ERC. Cap menció, de moment, a la possible figura d'un relator, una demanda que mesos endarrera va ser una línia vermella per ERC i JxCat.

Tal com ha explicat el vicepresident del Govern, l'acord entre el PSOE i ERC contempla iniciar les reunions entre governs 15 dies després que Pedro Sánchez sigui investit. És a dir, comptant que Sánchez aconseguirà els suports necessaris a la segona votació al Congrés dels Diputats, que es durà a terme el pròxim dimarts 7 de gener, la primera reunió entre governs s'hauria de celebrar el 28 de gener. Això, si Junts per Catalunya (JxCat) se suma al carro d'ERC, un escenari que de moment sembla ser llunyà.



"Ho tornarem a fer i Spain sit and talk són expressions a favor del dret d'autodeterminació. La ciutadania s'ha guanyat el dret de votar sobre la independència en un referèndum d'autodeterminació", deia Torra aquest matí, en referència a la consulta ciutadana que ERC i el PSOE asseguren que se celebrarà un cop es conegui el resultat del diàleg. "No és ERC qui ha de negociar per Catalunya, són les seves institucions. Nosaltres posem els nostres diputats, n'assumim els costos polítics i seguim el Sit and Talk dels darrers mesos", ha respost Aragonès en una guerra de lemes que subratllen l'escalada de tensió entre JxCat i ERC, a les portes d'una possible inhabilitació de Torra i amb la carta de les eleccions catalanes orbitant pel calendari.

Text complet de l'acord entre ERC i PSOE