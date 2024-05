Les eleccions 'congelen' el procés per internalitzar el servei d'ambulàncies a Catalunya

En plena precampanya de les eleccions catalanes, fa aproximadament un mes, el consell d'administració del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va decidir convocar de nou el concurs de licitació del servei d'ambulàncies, el més important que gestiona la Generalitat, amb un import estimat de 2.400 milions. La convocatòria, oberta fins al juny, servirà per establir el model del transport sanitari a Catalunya, després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic aturés l'anterior procés el passat febrer per un recurs vinculat a la memòria econòmica del servei.

Tot i les modificacions establertes al text, en una primera valoració els tècnics d'emergències i plataformes com Salvem les Ambulàncies asseguren que la licitació imposa unes exigències empresarials tan elevades que necessiten darrere una companyia amb certa fortalesa, el que facilita la concentració de l'oferta i un cert favoritisme per les grans firmes. Paral·lelament, el cicle electoral ha deixat en l'aire la possibilitat d'internalitzar el servei per millorar les seves condicions i la dels treballadors, un tràmit que ja es trobava en el Parlament.

El concurs de licitació preveu l'atorgament de 10 lots en funció de l'àrea sanitària territorial i estima un termini d'execució de cinc anys (entre 2025 i 2030). El contracte especifica condicions respecte a les condicions laborals dels tècnics, equipaments, com les característiques de les bases, o les disposicions de la flota de vehicles. L'adjudicació es realitzarà durant l'estiu.

El mapa del servei d'ambulàncies està dominat per dues grans empreses: Falck i Transport Sanitari de Catalunya

Mentre es coneguin les empreses que s'hi presenten, el mapa del servei d'ambulàncies a Catalunya està dominat per dues grans companyies. Per una banda, Falck, una multinacional danesa, que des de 2012 ha guanyat múscul amb la compra de les catalanes Vicente Lázaro i Ambulàncies Vallès, controlada pel fons d'inversió Infrastructure Investments Fund (IIF). L'altra gegant és Transport Sanitari de Catalunya (TSC), que forma part d'un conglomerat empresarial gestionat per un altre fons d'inversió: Real Assets Investment Management.

Per evitar aquesta possible concentració d'oferta, el nou concurs limita a tres lots el nombre màxim que es pot adjudicar una empresa. En aquest sentit, el SEM podrà diversificar les companyies que presten el servei, evitant una afectació generalitzada en cas de fallida o problemes financers d'una determinada firma. L'organisme va suspendre provisionalment fa uns mesos el procediment de la licitació després del recurs del sindicat CCOO, la patronal Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulàncies (ACEA) i l'empresa Falck.

Efectes en les condicions laborals

Els sindicats i les plataformes dels tècnics sanitaris recorden que a l'anterior concurs les empreses grans es van adjudicar la major part dels lots, el que va fer que acabessin comprant algunes companyies locals catalanes. Segons assenyalen, la situació ha obert la porta a condicions laborals precàries i incompliments de contracte.

La CGT denuncia l'enorme "pèrdua de poder adquisitiu" que els treballadors acumulen des del 2012

La secció d'ambulàncies del sindicat CGT Catalunya recorda que "existeixen una sèrie de sentències judicials que marquen jurisprudència i que han reconegut al personal d'ambulàncies com a sanitaris i no com a transportistes". A més, el sindicat alerta que els treballadors "acumulen una pèrdua de poder adquisitiu enorme des de l'any 2012, quan la mesa de conveni va acordar deslligar les taules salarials de l'IPC amb l'excusa que s'actualitzarien amb les tarifes que abona el CatSalut a les empreses amb les quals té relació".

La CGT quantifica en un 25% la pèrdua del poder adquisitiu dels empleats des de l'any 2012, el que es traduiria en un increment mensual de la nòmina d'entre 350 i 400 euros. En el marc de la reclamació d'aquestes millores, el sindicat al·ludeix a una equiparació real dels salaris dels tècnics sanitaris, considerats fins ara com a transportistes, un supòsit que només veuen possible amb la internalització del servei.

Necessitat de fiscalització

En un manifest presentat fa gairebé un any, la plataforma Salvem les Ambulàncies denuncia que de les més de 1.300 ambulàncies de Catalunya, més del 90% són gestionades per multinacionals i empreses privades que, mitjançant la subcontractació del servei per part de la Generalitat, tenen com a prioritat fer negoci d'un servei essencial.

El col·lectiu comenta que "no ens cansem de denunciar l'estat lamentable de molts d'aquests vehicles, l'obsolescència dels materials, els incompliments en matèria de formació, la precarietat laboral dels i les més de 5.000 professionals del sector, una deficient gestió assistencial i una nul·la fiscalització dels incompliments concursals per part de les adjudicatàries que ens deixa molt lluny de donar un servei de qualitat".

Per aquest motiu, considera que "una gestió pública del servei d'ambulàncies comportarà un canvi en ferm cap a l'excel·lència, una optimització dels recursos i alhora evita el malbaratament de diners públics". La plataforma precisa que a la darrera dècada s'han donat incompliments reiterats respecte a l'establert a les pliques concursals i de les instruccions fixades pel CatSalut. Com a objectiu pel pròxim concurs es marquen el propòsit de "no consentir que una licitació pública de 2.400 milions d'euros no estigui prou fiscalitzada".