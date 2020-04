Les empreses del tercer sector demanen ajudes directes, afavorir la liquiditat i un increment de recursos del 9%

La Confederació Empresarial del Tercer Social de Catalunya reclama ajudes directes, afavorir la liquiditat a les entitats, reduir el termini per cobrar factures de l'administració i un increment de recursos del 9%. Aquestes són algunes de les 12 mesures urgents que inclou el pla que la confederació ha enviat al president de la Generalitat, Quim Torra, als partits polítics i a les entitats municipalistes. Entre aquestes, destaca l'activació immediata de línies d'ajuts directes i específics per compensar el "sobreesforç" que estan fent les entitats socials per atendre els creixents necessitats socials, així com els perjudicis econòmics derivats de l'aturada preventiva d'alguns serveis.



Entre les mesures que posen sobre la taula hi ha la d'executar un increment lineal del 9% de tarifes i mòduls dels serveis públics de la Cartera de Serveis Socials, així com dels pressupostos vinculats als serveis d’atenció a les persones del conjunt de les administracions públiques, permetent així una millora de les condicions laborals dels professionals i avançar cap a una equiparació salarial amb relació a la funció pública.

També reclamen publicar urgentment instruccions de flexibilització de bases per cadascuna de les convocatòries de subvencions que han quedat suspeses durant l’estat d’alarma per tal de dotar de seguretat jurídica a les entitats socials.



Així mateix, la confederació planteja facilitar la liquiditat de les entitats socials, no sobre la base de l’endeutament amb els bancs, sinó a partir del pagament immediat de les factures pendents de serveis i dels imports corresponents a subvencions ja executades i justificades.



Demana garantir el pagament del 100% de les plaus privades dels recursos residencials que no es puguin cobrir per la impossibilitat d’acceptar nous ingressos, i reduir el termini de pagament de factures de serveis públics a 30 dies, tal com estableix la normativa vigent en matèria de lluita contra la morositat.



Les empreses apel·len a tots els òrgans de contractació a no suspendre els contractes de serveis d’atenció a les persones, mantenint l’activitat i fomentant vies alternatives d’acompanyament i suport als col·lectius.

També reclamen dictar mesures complementàries en matèria de contractació pública per tal que les indemnitzacions per suspensió de contractes incloguin la totalitat els costos – directes i indirectes - vinculats als serveis, així com incrementar la dotació econòmica dirigida a serveis socials i d’atenció a les persones en els pressupostos del 2020, establint noves prioritats per fer front a la crisi derivada de la pandèmia.



El sector vol que s'aprovi abans de finalitzar l’any un projecte de llei d’acció concertada per a la prestació de serveis de caràcter social que asseguri la qualitat i excel·lència en l’atenció a les persones, la no mercantilització dels serveis públics i el sense afany de lucre com a condició prioritària.

També aposten per fer un front comú amb el Govern i les entitats representatives del conjunt del Tercer Sector Social per reclamar a l’Estat que blindi els serveis d’atenció a les persones de les retallades previstes per cobrir les despeses derivades de la pandèmia i, alhora, garanteixi la transferència de recursos necessaris per reforçar les polítiques socials.



Finalment, reclamin la creació urgent d’un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern de la Generalitat, les entitats municipalistes i el Tercer Sector Social de Catalunya per desplegar el present pla de reactivació econòmica del sector.