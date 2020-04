El Congrés assumeix la reedició dels Pactes de la Moncloa amb la vista posada als Pressupostos

La reedició dels denominats Pactes de la Moncloa per afrontar les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques del coronavirus es durà a terme en el Congrés. La denominada Mesa per a la Reconstrucció es materialitzarà de facto en una comissió parlamentària a la qual el Govern espanyol espera tenir unes primeres conclusions abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'incloure els consensos aconseguits en els Pressupostos Generals de 2021.



L'Executiu estatal ha accedit a portar la taula política per a afrontar les conseqüències de la Covid-19 a la Cambra Baixa, com demanava el PP. Els de Pablo Casado van posar aquesta condició per sumar-se a aquest fòrum sota el pretext que els acords i les negociacions es duguessin a terme sota la "llum i taquígrafs" que, al seu judici, pot oferir una comissió parlamentària.



Ara, la taula entra en la dinàmica del Congrés i, fins i tot, serà la mateixa Cambra Baixa la que decideixi el format i els temps per als acords. Aquest mateix dimarts es reuneix la Mesa del Congrés i, segons avancen fonts parlamentàries, en aquesta reunió es podria decidir tant la data de constitució de la comissió com el format i els temps que seguirà.

El Govern espanyol, que al principi havia apostat per uns nous Pactes de la Moncloa fora de l'àmbit parlamentari, ja té un primer esbós sobre l'organització de la Mesa per a la Reconstrucció Social i Econòmica. La idea és constituir una comissió central que articularia els grans acords sobre la base de les conclusions de quatre grups de treball que se centrarien en: recuperació de l'activitat econòmica; polítiques socials; reforç de la Sanitat pública i aconseguir una posició comuna (una proposta d'Estat) davant la Unió Europea.



La traducció d'aquest esbós encara no és clara, i serà la Mesa del Congrés la que decideixi finalment com organitzar l'estructura. L'òrgan de govern de la Cambra podria optar per conformar la comissió central (la Mesa de Reconstrucció) amb

També es podria optar per crear només una comissió sense subcomissions i traslladar el treball dels grups a quatre comissions ja existents (a les d'Economia, Assumptes Socials, Sanitat i a la Comissió Mixta per a la Unió Europea, per exemple). El que sí és clar és que la idea de l'Executiu és que els quatre grups treballin en unes conclusions en les àrees assignades que posteriorment es revisaran i remataran en la comissió central per a la reconstrucció.



També avancen des del Govern que la idea és que tinguin lloc compareixences de tècnics i experts per a aportar informació als grups de cara a elaborar les conclusions (una dinàmica habitual en les comissions del Congrés). La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha assegurat que esperen tenir unes primeres conclusions de la comissió abans que finalitzi l'actual període de sessions en el Congrés, és a dir, el mes de juny. Encara que ha precisat que les primeres mesures no arribarien fins al segon semestre de l'any.

El Govern agraeix al PP que se sumi als pactes

La reunió entre Sánchez i Casado que ha tingut lloc aquest dilluns s'ha produït després que el líder de l'Executiu estatal hagués mantingut converses amb la resta de partits polítics (a excepció de Vox i de la CUP, que van rebutjar participar). Després de la reunió entre el president i el líder del PP i la decisió de portar el fòrum de la Mesa per a la Reconstrucció Social i Econòmica al Congrés, el PNB ha mostrat el seu malestar en entendre que es tracta d'una improvisació del Govern espanyol, encara que ha avançat que els seus representants estaran en la comissió.



El 'sí' de Casado a participar en els acords ha forçat a la ultradreta a reconsiderar la seva posició per no despenjar-se dels consensos, i el líder de Vox, Santiago Abascal, ha avançat que, "en principi", els seus diputats participaran. També tindran presència en l'òrgan parlamentari les comunitats autònomes, els municipis (a través de la FEMP) i els agents socials, encara que la forma en la qual participaran no es coneixerà fins que la Mesa del Congrés i els grups estableixin les dinàmiques.

Després de la reunió de Sánchez i Casado, Montero ha agraït al PP que finalment hagi decidit sumar-se a aquest fòrum i ha restat importància a les crítiques dels grups pel canvi de format: "Agraïm que el PP hagi acceptat finalment estar en les converses per a la recuperació social i econòmica. L'important és que es produeixi un acord, un pacte i un llit per a desenvolupar-lo. No té rellevància si és en una taula de partits o en una comissió. És un fet menor".



Les conclusions i els acords de la comissió estaran estretament lligats a l'elaboració dels Pressupostos Generals per a 2021, uns comptes que Sánchez també ha batejat com els de la "reconstrucció". La mateixa Montero va assegurar la setmana passada que si els consensos del pacte polític es troben avançats en el moment de la presentació dels PGE, serviran de base per a la seva configuració i contindran les "prioritats" dels diferents sectors que en el diàleg social es delimitin de cara a 2021.



"Si es presenten, els comptes públics haurien de fonamentar-se en aquest entorn", va explicar la ministra d'Hisenda, que també va avançar que l'Executiu elaboraria una nova senda d'estabilitat, ja que l'actual (aprovada fa només uns mesos al Parlament) hauria quedat desfasada arran de les conseqüències econòmiques de la Covid-19.