Les escoles catalanes reobriran a partir de l'1 de juny en les regions que entrin a la fase 2 del desconfinament

Les escoles catalanes reobriran a partir de l'1 de juny en les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 de la desescalada. Així ho ha fet públic el Departament d'Educació en un document on s'explica el procés de retorn progressiu als centres educatius. Per tant, inicialment implicarà la reobertura de les escoles de l'Alt Pirineu-Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que, si el Govern espanyol ho accepta, seran les primeres a saltar a la fase 2 a Catalunya a demanda del Govern.



Per tal de complir les mesures de prevenció sanitàries, el document planteja limitar els grups d'estudiants a un màxim de 13 alumnes en el cas de la primària i de 15 en el cas de la secundària. Aquest format s'haurà de compaginar amb les classes telemàtiques, tal com s'ha fet durant tot el confinament. La raó és que la reobertura arriba a les acaballes del curs i el Departament considera que no és viable començar a fer totes les classes de manera presencial i que seria demanar un "esforç eixorc i excessiu" als centres: "No hi ha ni temps suficient ni cap motiu organitzatiu o pedagògic per decidir suspendre la docència telemàtica".



A més, Educació estableix que l'assistència presencial és voluntària i admet que probablement "un nombre important de famílies" no vulguin portar els infants i adolescents encara a l'escola fins que no finalitzi l'alerta sanitària. A més, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat en roda de premsa que durant l'estiu els centres romandran oberts per oferir activitats de lleure i perquè aquests operin com a "centres comunitaris": "Els psicòlegs, els pedagogs, estan dient que caldrà una atenció específica per a la gent jove, i això vol dir donar als casals i al lleure una nova volada. El Departament posa a disposició els centres per a totes aquestes actuacions".

Segons el Departament, aquesta proposta té per objectiu permetre que els alumnes puguin acudir als seus centres en algun moment si ho necessiten per tenir accés a "l'acompanyament tutorial i emocional de tot l'alumnat", la planificació de "diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre" o el "suport lectiu i d'orientació" sobretot en els finals d'etapa educativa com són 6è de primària, quart de l'ESO, 2n de Batxillerat o els darrers anys dels graus de formació professional. Bargalló ha afegit que els infants de 3 a 6 anys podran assistir a l'escola en cas que els seus tutors hagin d'anar a la feina presencialment. També ha assenyalat que cada centre haurà de comunicar al Departament quines activitats voldran assumir durant aquest juny per adequar-se als recursos disponibles en cada cas.

Contractació de professorat de cara al setembre

El conseller també ha explicat que per mantenir aquestes mesures de cara al curs 2020-2021 "haurem de demanar més espais i més professionals": "Al setembre estarem en emergència educativa". Ara per ara, però, Bargalló ha assegurat que aquest juny no es farà una contractació extra i que serà al setembre quan s'abordi. "Encara no sabem quants alumnes i quants espais té cada escola. És arriscat donar una xifra".



També ha explicat que "demanaran a la comunitat" l'oferiment d'espais per poder dur a terme el curs seguint les mesures de seguretat: "A Dinamarca, s'han vist professors fent classes a les llotges dels camps de futbol. Aquesta no és la intenció del Departament". A més, demanaran als centres educatius de quants equipaments disposen, quants docents hi treballen i quants d'ells podrien ser grups de risc davant el coronavirus per poder cobrir-los. Bargalló ha explicat que els docents hauran d'anar amb mascareta en cas que no puguin mantenir la distància de seguretat amb els alumnes, però que no caldrà en cas que això sí que sigui possible.



A més, ha assegurat que no es tracta de carregar amb "una doble jornada laboral" telemàtica i presencial al professional durant aquest mes de juny, sinó de permetre que es pugui dur a terme "activitat comunitària i formativa" en paral·lel: "Hi haurà contacte al centre amb aquell alumne que ho necessiti". Sobre els tests de coronavirus que es podrien fer als professors i als estudiants, el conseller s'ha limitat a dir que seguiran les recomanacions de les autoritats sanitàries.



Bargalló també ha avançat algunes de les reflexions entorn la preparació del curs 2020-2021 pel que fa als horaris lectius, que per tal de mantenir les mesures de seguretat hauran d'adaptar-se: "No tots podran anar al pati a la mateixa hora, o al menjador. Serà important entrar i sortir a diferents hores i per diferents llocs. Preferim aquests condicionants que tenir mig centre un dia i mig centre l'endemà".



Els sindicats ja han manifestat les seves crítiques al pla de Bargalló per retornar a les aules. En un comunicat, la Intersindical-CSC ha titllat de "temeritat sanitària" obrir les escoles en les condicions plantejades aquest dimecres pel Departament d'Educació perquè "es juga amb la salut dels alumnes, de les famílies dels treballadors i de tota la societat". A més, ha afegit que "atempta contra els principis bàsics de l'educació". El sindicat ha fet una crida a la comunitat educativa a "plantar-se" i creu que la prioritat ha de ser treballar "per tenir un curs vinent en condicions". CCOO també ha assegurat que el pla és "imposat i sense garanties" i ha demanat "tornar a la negociació per aconseguir un retorn en condicions per a tota la comunitat educativa".



Escoles bressol amb cinc alumnes per espai

Pel que fa a les escoles bressol, Educació n'autoritza també la reobertura durant la fase 2, sempre que confirmin el compliment de les mesures de prevenció sanitària i d'higiene, a més de l'adequació dels espais. El pla limita a "un màxim de cinc infants per espai" l'activitat dels centres i que "en cap cas" poden tenir 0 o 1 any, perquè són el grup de més vulnerabilitat a causa de la immaduresa del seu sistema immunitari.



En cas que les escoles bressol hagin de triar quins poden acollir i quins no de tots els que hi tenen matriculats, el Departament demana "prioritzar" els fills dels progenitors que hagin de "realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo".



Aquí podeu consultar sencer el pla de reobertura dels centres educatius elaborat pel Departament d'Educació: